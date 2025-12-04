Peramato rehúsa pronunciarse sobre el caso Salazar pero rechaza "cualquier acto atentatorio" contra las mujeres

La fiscal Teresa Peramato comparece ante la Comisión de Justicia, en el Congreso. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Gobierno a fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha rehusado pronunciarse sobre los presuntos casos de acoso sexual a mujeres del ex militante socialista y ex asesor en Moncloa Francisco Salazar, si bien ha reiterado su "rechazo más absoluto" a "cualquier acto atentatorio" contra las mujeres.

"No voy a hacer ningún comentario sobre cosas que puedan estar judicializadas o pendientes de judicialización", ha dicho a su salida de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en declaraciones a la prensa.

"En todo caso, mi rechazo más absoluto a cualquier acto que sea atentatorio a la libertad de las mujeres", ha apostillado Peramato, que ha destacado en su intervención su lucha contra la violencia de género, reivindicando asimismo la batalla contra la violencia sexual.

Peramato ha comparecido ante la Comisión de Justicia para que valorara su idoneidad para suceder a Álvaro García Ortiz en el cargo, después de que éste dimitiera por la condena del Tribunal Supremo por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.