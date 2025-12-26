Pérez Dolset rechaza que el juez del 'caso Leire' admita como acusaciones a Ábalos, Koldo y Balas, un jefe de la UCO

Archivo - El empresario Javier Pérez Dolset a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el 'caso Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

El empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el 'caso Leire Díez', ha pedido al juez que no admita como acusaciones en la causa al exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Así lo ha hecho mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que sostiene que ninguno de los tres puede considerarse "perjudicado" en la causa en la que se investiga el presunto ofrecimiento de favores judiciales a cambio de información comprometida contra mandos de la UCO como Balas y la Fiscalía Anticorrupción.

Pérez Dolset se suma a la opinión de la Fiscalía para oponerse a la personación de Ábalos y Koldo, ya que entiende que en la causa no se investigan hechos que les afecten "más allá de meras referencias de soslayo aparecidas en medios de comunicación y en la declaración de Rubén Villalba", comandante de la Guardia Civil.

Igualmente, el empresario solicita al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que estime el recurso que presentó Leire Díez y se revoque la personación ya acordada del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y del magistrado jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

"Por entender que a la recurrente le asiste la razón cuando se opone a la admisión de las referidas personaciones por no concurrir en ninguno de las acusaciones una verdadera condición de perjudicado", razona.

También se opone a que se ofrezca personarse al teniente coronel de la UCO, reiterando que "no es perjudicado". "Y desde luego sería la única persona en España que no se ha enterado de las menciones en prensa que le afectan, no constando que haya formulado denuncia alguna", añade.

Sobre una eventual declaración de Balas, el empresario sostiene que "nada puede aportar a los hechos pues no tiene conocimiento directo de los mismos, más allá", insiste, "de las menciones en prensa que de él se han hecho".

El juez Arturo Zamarriego investiga en esta causa a Díez como presunta cabecilla de una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular" de mandos de la UCO y Anticorrupción con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", lo que constituiría presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.