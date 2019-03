Pérez-Llorca alertó en el Congreso contra la ira y la crispación de los políticos

Publicado 06/03/2019 12:57:09 CET

No creía conveniente abrir el debate para una reforma de la Constitución si antes no se "limpia la atmósfera"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

José Pedro Pérez-Llorca, uno de los siete 'padres' de la Constitución de 1978, que ha fallecido este miércoles a los 78 años, alertó contra la ira y la crispación de la clase política que se vive en la actualidad en sus últimas intervenciones en el Congreso de los Diputados.

Ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Administración Territorial y Asuntos Exteriores con Adolfo Suárez, Pérez-Llorca hizo estas reflexiones en la Cámara Baja, donde fue invitado para ilustrar a los diputados sobre su experiencia en la redacción de la Carta Magna y para asistir, el pasado 6 de diciembre, al acto central por el 40 aniversario de la Constitución.

En la recepción institucional del último 6 de diciembre, Pérez-Llorca lamentó que actualmente exista un clima de crispación en la política española, algo que a su juicio no había en 1977 y 1978, cuando distintas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para elaborar el texto constitucional. Pero, ahora, "es otro momento, no hay un anhelo común como había entonces", apuntó.

Reflexión similar realizó a principios de 2018, cuando fue invitado junto a los otros dos ponentes de la Carta Magna, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, para abrir las comparecencias ante la Comisión del Congreso encargada de evaluar el Estado de las Autonomías.

Allí advirtió contra la "ira" que percibía en el ambiente político, el cual desaconsejaba, a su entender, una posible reforma de la Constitución. Sólo "limpiando la atmósfera", aseguró entonces, se podría abrir ese debate. "Ustedes verán. Habría que procurar que la atmósfera se limpiara un poco y no sé qué nos espera en los próximos meses", señaló.

En esta misma línea, Pérez-Llorca defendió hace tres meses que quien quiera impulsar una reforma constitucional debería precisar qué quiere modificar porque "hablar de una reforma en abstracto", en su opinión, es "una pérdida de tiempo".

ROBUSTECER EL AUTOGOBIERNO DE ESPAÑA

De entrada, sostuvo que sería conveniente "robustecer el autogobierno de España" porque "se ha quedado con unas facultades asimétricas" --"habría que revisarlo", afirmó-- , y completar las lagunas que quedaron en la Constitución en lo relativo a la regulación de la enseñanza y de las lenguas.

En su intervención ante la comisión territorial del Congreso, el jurista andaluz también hizo un repaso de los defectos en el diseño autonómico de la ley de leyes, que conllevaron la redacción del artículo 155 de la Constitución, si bien aseguró que el Estado autonómico ha sido un éxito pese a los "defectos" de la Constitución: a lo largo de los años se han producido deslealtades por parte del nacionalismo y también un fenómeno de emulación del resto de comunidades autónomas.

Ahora bien, ya avisó que la solución al problema no pasaba por realizar más concesiones de competencias, porque, en su opinión, el nacionalismo no se conformará con nada que no sea la celebración de un referéndum de independencia pactado.

PAPEL ACTIVO EN LOS 40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

El político gaditano, diputado de la Legislatura Constituyente y de la I Legislatura con Unión de Centro Democrático (UCD), participó activamente en el último año en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución y, como ponente de la Carta Magna, ocupó un lugar destacado en el hemiciclo del Congreso durante la ceremonia que presidieron los Reyes.

Pérez-Llorca fue una de las personalidades elegidas para integrar el Consejo Asesor por los 40 años del texto constitucional. Por todo ello, y según la agenda institucional del Congreso, iba a recibir la próxima semana la Medalla del Congreso.