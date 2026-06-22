Pilar Bernabé dice que el gobierno de Mazón "sustrajo y manipuló pruebas de su "anatomía del despropósito" en la dana

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé García (d), comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha asegurado en el Congreso que el Gobierno autonómico de Carlos Mazón "sustrajo" y "manipuló pruebas" para tratar de evitar que se conociera lo ocurrido el día de la dana del 29 de octubre de 2024, en el que murieron más de 220 personas. "Lo que pasó el día 29 fue la anatomía del despropósito", ha resumido.

En su comparecencia ante la comisión de investigación de la dana, Bernabé ha reiterado sus acusaciones de falta de previsión y de inoperancia contra la Generalitat valenciana en aquellos días. Según ha explicado, el Gobierno de España estuvo a disposición de la dirección de la emergencia, dando información en tiempo real, pero la Generalitat no dio toda la información, ni las llamadas del 112, ni el análisis de sus registros", por lo que la coordinación "fue asimétrica".

A diferencia de años anteriores, en 2024 no hubo una reunión previa de coordinación ante la previsión de las danas. La preemergencia se activó el día 24 y la alerta roja se declaró la misma mañana del 29. En ese contexto, Bernabé tenía una cita en Córdoba y la canceló, llamó a la directora de Protección Civil del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, para tener activada la Unidad Militar de Emergencias, y a las 12.20 horas llamó a la consejera Salomé Pradas para decir que tenía la UME a su disposición.

La Generalitat desatendió el ofrecimiento y, a su juicio, eso fue un punto de inflexión: "Si eso se hubiese hecho a las doce de la mañana, que es cuando yo se lo pedí, probablemente todo hubiese cambiado radicalmente. Ahí era donde había que hacerlo. Después, a partir de las cinco de la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) todo era un caos, porque ya era tarde y ahí lo que intentábamos era atender las emergencias que iban saliendo a cada momento", sostiene.

HABLÓ CON MARLASKA CUANDO SALTÓ EL ES ALERT

Ha contado además que no fue convocada al CECOPI hasta las cinco de la tarde y sospecha que, si ella no hubiera avisado a las 12.20, ni siquiera la habrían citado. Horas después habló con el ministro Fernando Grande Marlaska, pero ya cuando sonaba el mensaje de alerta pasadas las ocho de la noche, y también con la vicepresidenta, que había hablado con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras horas de estar desconectado.

Y casi un mes después, a través de los medios de comunicación, se entera de que había 19.000 llamadas en el CECOPI. "Es que yo me enteré, no sé cuánto tiempo después, de que había manipulado un audio donde decían ahora 'nos tenemos que preocupar nosotros de los barrancos'. Y me he enterado hace cuatro días de que a las seis de la tarde, ya sabían miembros del CECOPI que se estaba desbordando el río en Chiva, y un poco más tarde en Torrent. Y ellos lo han negado una y otra vez, y nunca dijeron nada en el CECOPI", ha clamado.

Pilar Bernabé ha subrayado que fue la primera persona que habló de un desbordamiento en una ciudad de la Zona Cero, a las siete y cinco de la tarde, cuando se volvió a conectar después de hablar con la alcaldesa de Paiporta. "¿Cómo iba a imaginar que no hacían su trabajo?", ha añadido, remarcando que quitarle la competencia a la Generalitat habría sido peor, pues era la Administración más pegada al terreno.

Su conclusión es que "lo que pasó el día 29 fue la anatomía del despropósito" y que la gestión del CECOPI "se hizo mal" porque lo importante es la prevención, "y ese día no hicieron lo que hoy sí están haciendo" ante la previsión de nuevas danas.

Y a ello añade "los bulos" y "la manipulación de algunas de las pruebas": "Han sustraído pruebas de manera irregular, las han manipulado y las han llevado a los medios --ha añadido--. Las grabaciones de las llamadas del 112 salieron del CECOPI de forma irregular, eso es evidente, y que las manipularon es evidente".

Y también ha acusado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de haber mentido ante la comisión de investigación cuando dijo que recibió un correo electrónico donde decía al Ayuntamiento de Valencia que no podía ejercer funciones de seguridad ciudadana.

LA RECONSTRUCCIÓN

Respecto a las labores de reconstrucción, Bernabé ha explicado que "se encontraron con una catástrofe de dimensiones tremendas", lo que provocó que se habilitaron mecanismos del Estado que no existían y que hubo que poner en marcha. "Era inédito", ha apostillado.

No obstante, ha destacado que el Estado ha invertido más de 9.600 millones de euros desde el Gobierno para la reconstrucción y que consorcio ya ha pagado más del 90% de las compensaciones, "y lo que queda es mínimo y casi anecdótico".