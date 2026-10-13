Pisarello (Comuns) afirma que es prioritario que Podemos esté en Frente Amplio y confía que Colau puede atraerles

El diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado que mantienen conversaciones con Podemos y otras formaciones para tratar que formen parte de la candidatura de Frente Amplio y ha lamentado que el cabeza de lista de ERC al 29N, Gabriel Rufián, no tenga una posición "frenteamplista". En todo caso, ha abogado por buscar vías de colaboración y de máximo entendimiento también con los republicanos, respetando la singularidad de cada formación.

También ha expresado su satisfacción por el consenso de su partido, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid para proponer como candidata a la Presidencia a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que aún no se ha pronunciado sobre esta designación, y que se le ha dado la encomienda de trazar una candidatura unitaria con esas fuerzas.

Así se ha manifestado en rueda de prensa en el Congreso sobre la situación de la izquierda alternativa, cuyo mapa electoral sigue siendo indefinido a falta de que termine el próximo viernes el plazo para registrar coaliciones a los comicios generales.

Pese al acuerdo entre ERC y la formación morada para el 29N en Cataluña, Pisarello ha subrayado que Frente Amplio no renuncia a que Podemos pueda formar parte de ese proyecto y ha asegurado que hoy mismo se están produciendo "conversaciones" con este partido al igual que con Compromís, Chunta Aragonesista y Ara Més (Baleares).

"Para nosotros desde siempre ha sido una prioridad que puedan estar dentro de esta candidatura, que es lo que la ciudadanía está pidiendo", ha razonado el también diputado por Sumar en la Cámara Baja.

Respecto a la decisión de Rufián, que declinó la invitación de su formación a formar parte de Frente Amplio, Pisarello ha señalado que a él le hubiera gustado que tuviera una "posición frenteamplista" como la que, a su juicio, ha defendido el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardá.

A partir de ahí, ha proclamado que van a buscar la mejor manera de colaborar y de entenderse sobre las bases de un programa común en los pocos días que quedan en la contienda electoral, para lo cual están "corriendo a contrarreloj".

"Seamos el máximo de generosos, el máximo de pragmáticos y tengamos sentido de la urgencia para construir una alternativa unitaria", ha aseverado.

En todo caso, el partido acusó este lunes a Rufián de hacer todo lo posible para dividir a la izquierda y proclamó que acudirían a las elecciones bajo la candidatura de Frente Amplio.