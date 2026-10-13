Pisarello (Comuns) reprocha a Rufián que el pacto entre ERC y Podemos no es lo que "venía proponiendo"

Archivo - El portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello - Fernando Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, se ha mostrado sorprendido con el candidato de ERC a las elecciones generales del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, tras el pacto entre republicanos y Podemos: "No es lo que él mismo venía proponiendo a partir de un análisis antifascista que yo comparto".

"Es evidente que esto no se soluciona con un acuerdo entre dos, sino entre muchos partidos más. E incluso me ha sorprendido que no nos propusiera un acuerdo Comuns-ERC en Catalunya", ha dicho este martes en una entrevista en 'Nació' recogida por Europa Press.

Preguntado por si hay suficiente unidad en el Frente Amplio, liderado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Pisarello ha afirmado que "por el momento" cuenta con el apoyo de Más Madrid, Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Comuns, lo que considera que no es poco.

Ha expresado que el parque de vivienda pública debe en parte construirse y en parte rehabilitarse, pero que también debe venir de la expropiación de viviendas a "fondos buitres", ante lo cual ha asegurado que hay mecanismos legales para hacerlo.

Sobre la política municipal en Barcelona, Pisarello ha achacado al primer edil de la ciudad, Jaume Collboni, de representar a un alcalde "sin iniciativa política propia" y le ha criticado que en los tres años y medio que lleva al frente del consistorio no haya materializado políticas de vanguardia en materia de reducción del coste de la vida.