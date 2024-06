Pisarello (Sumar), sobre el viaje del Rey: "Cada vez que veo a un Borbón cerca de armas me echo a temblar"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de los 'comunes' y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha criticado el viaje del Rey Felipe VI a los países bálticos al opinar que es una "iniciativa belicista" que solo prolongará la guerra en Ucrania.

Es más, ha lanzado que cada ver que ve a un "Borbón cerca de armas o en situaciones que puede haber negocio de armas de por medio", se "echa a temblar" y se "palpa la cartera".

Durante una rueda de prensa en el Congreso y cuestionado sobre la ausencia de miembros del Ejecutivo en los primeros días del viaje oficial de Felipe VI a los países bálticos, ha manifestado que la presencia de ministros en los desplazamientos del monarca suele servir para dar refrendo a sus actuaciones en materia de política exterior, pero no es la primera vez que el Rey hace viajes solo o por cuenta propia.

Al respecto, Pisarello ha criticado que cualquier viaje que haga Felipe VI que tenga que ver con "iniciativas belicistas o no dirigidas a ejercer la diplomacia" le parece mal.

Luego, ha cargado contra la monarquía al espetar que la "casa Borbón" no tiene "buenos antecedentes en este sentido". "Cada vez que veo un Borbón cerca de armas o en situaciones en las que puede haber negocio de armas de por medio, yo me echo a temblar y me palpo la cartera", ha zanjado.