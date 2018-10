El PNV confirma que esta semana empezará a hablar de Presupuestos con el Gobierno, pero no lo va a radiar

Publicado 23/10/2018 12:16:34 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado este martes que esta semana mantendrá un primer encuentro con el Gobierno para que le detalle sus planes presupuestarios, pero no ha querido desvelar ningún detalla de la cita apelando a la necesidad de se que haga con discreción y dejando claro que su partido no negociará las cuentas públicas si no ve voluntad real por parte del Ejecutivo de cumplir los compromisos adquiridos con anterioridad.

Así lo ha explicado Esteban antes de acudir a la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, donde ha remarcado que el objetivo de ese primer encuentro es "simplemente" que el Ejecutivo les explique "planteamientos", "detalles" y el calendario que manejan para la tramitación del proyecto presupuestario.

"Queremos que nos expongan sus planteamientos porque mientras el Gobierno no vaya cumpliendo y no veamos una voluntad real de que va cumpliendo los acuerdos presupuestarios que alcanzamos con el PP y que Sánchez se comprometió a cumplir en el debate de la moción de censura no vamos a negociar el Presupuesto siguiente", ha detallado.

COMISIÓN BILATERAL

Además, el portavoz de los nacionalistas vascos ha añadido a esta lista de temas pendientes que "pueda funcionar la comisión bilateral" entre el Gobierno central y el vasco así como el desarrollo del Estatuto de Guernica.

En cualquier caso, ha dejado claro que el PNV no va publicitar todas sus reuniones con el Ejecutivo. "Cuando haya algo que contar o se haya llegado a alguna, conclusión, lo diremos", ha avanzado Esteban, incidiendo en que el diálogo sin "discreción no conduce a nada" y desvinculando también sus conversaciones con el Gobierno sobre los presupuestos de la situación en Cataluña.