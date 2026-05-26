El PNV insiste en que la "legislatura no puede seguir" porque "la crispación por la corrupción es cada vez mayor"

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha insistido este martes en la idea de que es una "irresponsabilidad" no convocar elecciones hasta dentro de un año. "Esta legislatura no puede seguir como está", ha dicho, incidiendo en que "la crispación" por la corrupción alrededor del Ejecutivo y del presidente Pedro Sánchez "es cada vez mayor".

Así lo ha dicho en los pasillos de la Cámara Baja abundando en la idea lanzada el pasado fin de semana por el presidente de su partido, Aitor Esteban, quien exhortó a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones antes de que termine el año.

"El PNV considera que esta legislatura, en estos momentos, no puede seguir como está", ha reiterado Vaquero, subrayando que el Gobierno no tiene Presupuestos está "gobernando vía decreto" y ni envía leyes importantes al Congreso ni negocia con los grupos.

Y esto ha añadido que "los diferentes casos judiciales que hay alrededor del Gobierno y alrededor del presidente, están contribuyendo a que la crispación que hay en el Congreso sea cada vez mayor".

Para los nacionalistas vascos, esta situación es de "irresponsabilidad completa" y es el Gobierno el que debería contestar a la pregunta de si se puede continuar así.