El BNG no quiere que Sánchez adelante elecciones porque "necesita tiempo para cumplir con Galicia"

Archivo - El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. - BNG - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha rechazado este martes pedir elecciones anticipadas tras conocerse el sumario del caso Plus Ultra porque, según ha defendido, el Gobierno necesita "algo más de tiempo" para cumplir los compromisos pendientes con Galicia, entre ellos la transferencia de la AP-9 y el estudio para implantar Cercanías.

Preguntado en una rueda de prensa en el Congreso por si, tras conocerse el sumario que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, considera que habría que adelantar elecciones o si la legislatura está "muerta", Rego ha señalado que el BNG mantiene su posición "histórica" de "tolerancia cero" contra la corrupción.

En este sentido, ha reclamado que el expresidente dé explicaciones "si lo considera oportuno", pero "sobre todo" que el Gobierno explique las posibles implicaciones en decisiones que correspondieron al Ejecutivo, "muy particularmente" en relación con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

El diputado nacionalista ha recordado que Zapatero "no era santo de la devoción" del BNG, que se opuso "de forma muy rotunda" a decisiones de su Gobierno que entendieron "regresivas y contrarias a los intereses de las mayorías sociales". Entre ellas, ha citado la reforma laboral y la de las pensiones.

SEGUIRÁN VIGILANTES

No obstante, Rego ha recalcado que la cuestión no es si les gusta "más o menos" Zapatero, sino que el actual Gobierno tiene compromisos con Galicia que "debe cumplir". En concreto, ha mencionado la ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia, que espera que se pueda "verificar en las próximas semanas". De hecho, este martes se aprobará en ponencia. Y también que se finalice "de forma inmediata" la implantación de las Cercanías en esa comunidad.

"Para nosotros la prioridad en este momento es esa, que el Gobierno cumpla los compromisos con Galicia. Y para eso necesita algo más de tiempo", ha afirmado Rego.

Por ello, el parlamentario gallego no quiere elecciones y también porque considera "evidente" que el PP con la "ultraderecha" de Vox "no representa en absoluto una alternativa a nada, mucho menos a la regeneración democrática frente a la corrupción". No obstante, ha avisado de que estarán "absolutamente vigilantes" contra la corrupción.