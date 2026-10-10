El PNV se niega a que le incluyan en un bloque tras el 29N, pero avisa a Feijóo que con Vox no van "ni a heredar"

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha rechazado este sábado que se incluya a su formación en ningún "bloque" tras las elecciones del próximo 29 de noviembre pero, eso sí, ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que ellos no irán con Vox "ni a heredar".

En una entrevista al programa Parlamento de 'RNE', recogida por Europa Press, al ser preguntada si volverían a apoyar una investidura del socialista Pedro Sánchez, Vaquero ha dejado claro que su partido funcionará siempre "en clave vasca".

"Nosotros no vamos a estar en hacer presidente a uno u otro, nosotros funcionamos en clave vasca. Y lo que tenemos que entender es qué es mejor para la ciudadanía vasca. Eso sí, no creemos que tengamos que estar en un sistema de bloques porque eso no ayuda a la ciudadanía", ha explicado.

Y a renglón seguido ha hecho hincapié en que el PNV no va a estar "en ningún bloque ni dando ningún apoyo a algo que signifique involución democrática". "Evidentemente, con Vox, como decimos siempre, si a heredar".

Preguntada expresamente si eso significa que no apoyarían una hipotética investidura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo, Vaquero ha subrayado que el PP está haciendo "un seguidismo total de las políticas de Vox" y que ahí "desde luego" no "van a encontrar" a los nacionalistas vascos.

ABUSO DE LOS DECRETOS LEYES

Vaquero ha lamentado que la "crispación" y la "tensión política" han hecho imposible llegar a acuerdos en temas de calado durante esta legislatura que, ha reconocido, nació con una "mayoría muy débil" que no se ha podido consolidar.

Y responsabiliza de este resultado por una parte a un PP, que iba lanzando "mensajes" cada vez más "crispados" conforme de acercaba a Vox, evitando un "debate más sereno" y, por otra, a un PSOE que "no ha ayudado mucho" entrando a algunos asuntos.

A su juicio, el Gobierno "muchas veces ha olvidado que no tenía una mayoría" y ha funcionado como si la tuviera. "En ocasiones lo que hemos visto es falta de humildad para sacar algunos temas adelante", se ha lamentado Vaquero, quien también denuncia el "abuso de los decretos leyes" a los que el Ejecutivo ha recurrido porque "no se ha llegado a acuerdos en determinados proyectos y proposiciones de ley".

BILDU Y SU "SEGUIDISMO DEL PSOE"

En todo caso, ha reconocido que la situación era "muy difícil" porque "cada uno es de una ideología muy diferente". "Tenemos que dejar pelos en la gatera para poder llegar a acuerdos, pero no podemos ceder siempre los mismos", ha remachado, incidiendo en que el PNV no ha dejado de trabajar para hacer posible esos acuerdos en beneficio de la "calidad de vida de la ciudadanía".

Y también ha tenido palabras para Bildu, a quien achaca un "seguidismo total del PSOE". "Pocas veces ha votado diferente a lo que ha votado el Partido Socialista, yo creo que había un seguidismo sin más de muchas de las políticas", ha señalado, contrastando esta práctica con la de su partido que, a su juicio, ha actuado "en clave vasca, para que Euskadi tenga más autogobierno" y en favor de los ciudadanos y las empresas de su comunidad.