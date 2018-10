PNV no cree que Rajoy abogue por sortear los Presupuestos vía decreto, sino por sacarlos adelante "aunque sea tarde"

Publicado 16/02/2018 10:06:38 CET

Esteban niega que PNV se haya reunido con el PP para negociar las cuentas de 2018

BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no cree que presidente de Gobierno del PP, Mariao Rajoy, no está por sortear vía decreto la ausencia de Presupuestos en el Estado, "sino en la tesitura de sacar adelante los presupuestos, aunque sea tarde".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha reiterado, además, que su grupo no se ha reunido con el PP para negociar las cuentas, y ha insistido de que esa posibilidad "tampoco tendría sentido cuando parece que no hay acuerdo entre PP y Ciudadanos".

Tras señalar que la actual legislatura en el Estado ha estado desde el principio paralizada en lo referido a actividad legislativa, ha dudado de que la "efectividad" de las comisiones creadas, porque provoca que "no se esté funcionando en la tónica normal", pero eso "no quiere decir que la legislatura tenga que ser corta".

"Cada partido político tiene sus dinámicas e intereses, y el PP y Ciudadanos, con la connivencia del PSOE en ocasiones, bloquean la discusión legislativa, y los grupos que no pueden trasladar al boletín su impulso parlamentario, convierten todo en PNL, iniciativas paralelas... Hay grupos interesados en ruido mediático y subcomisiones que no sirven para gran cosa", ha criticado.

Cuestionado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y el hecho de que el Gobierno no haya presentado el proyecto, Aitor Esteban ha reconocido que "lo reglamentario" es que las cuentas se presenten "en su momento", pero las mayorías parlamentarias son las que son y "no es la primera vez que ha pasado y no es una excepción".

"Lo normal y reglamentario es presentarlo en tiempo y forma, pero tampoco creo que sea algo como para tirarse de los pelos y exigir al Gobierno que lo presente conociendo cuál es la circunstancia parlamentaria", ha añadido.

BLOQUE DE PRESUPUESTOS

En este sentido, ha considerado que, en lo que se refiere al "bloque de los Presupuestos", el Ejecutivo no podría sortear la ausencia de cuentas vía decreto, aunque sí en ciertas cuestiones que pudiera "pactar con el PSOE".

"Trocitos del presupuesto y que sea algo que convenga a varios grupos, es posible que pueda optar por ahí. Pero creo que el presidente no está en eso, sino en la tesitura de sacar adelante los presupuestos aunque sea tarde", ha valorado.

Por otro lado, ha reiterado que "no ha habido reuniones" para negociar las cuentas de 2018, "de verdad que no", ya que "tampoco tendría sentido cuando parece que no hay acuerdo entre PP y Ciudadanos".

En esta línea, ha apuntado el PNV no va a sentarse a negociar las cuentas con el Gobierno "cuando hay una situación anómala" en Cataluña, con un artículo 155 de "interpretación extensiva que compartimos menos".

"Dicho eso siempre hay bueno que haya estabilidad institucional en todas las instituciones. En política se está para hablar y si se normalizara la situación institucional en todos los ámbitos no nos vamos a negar a hablar e intentar llegar a un acuerdo. Si no hay una previa para qué nos vamos a sentar, no tiene sentido", ha sostenido.