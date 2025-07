El PNV urge a Sánchez a "arreglar su gotera" porque la confianza esta "en la UCI" y "no puede seguir dos años en agonía"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria en el Congreso- Fernando Sánchez - Europa Press

Vaquero recuerda a Sánchez que tiene una "responsabilidad directa" por haber nombrado y mantenido a Ábalos y Cerdán

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha urgido al presidente Pedro Sánchez a "arreglar la gotera" que han causado los casos de corrupción que se han saldado con la caída de sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdan, y ha avisado al Gobierno de que su confianza "está en la UCI" y que el Gobierno no puede continuar "dos años en la agonía".

Nada más escuchar el discurso del presidente en el Pleno del Congreso, Vaquero ya respondió en la red social X: "No tira la toalla pero ni una sola explicación más allá de un 'me creí' a Cerdán, de Ábalos no ha dicho nada. Y anunciar un paquete de medidas vale, pero ponerse al frente de la manifestación en una estrategia de tinta de chipirón para esconder sus vergüenzas no son formas", criticó en un mensaje.

Desde la tribuna, la dirigente nacionalista ha recalcado que Sánchez llega "tarde" a su comparecencia en el Congreso, le ha reprochado un "tímido mea culpa" pese a su responsabilidad en los nombramientos y le ha criticado por haber perdido la oportunidad de "encapsular" el caso.

ESTÁN EN SHOCK

A su juicio, el PSOE se ha quedado "en shock" con la dimisión de sus segundo secretario de Organización, "intentando reponerse del terremoto emocional que están viviendo con un sobresalto diario" y con un "carrusel de emociones desconcertante".

Eso sí, ha recordado a Sánchez que el problema es suyo, no de los socios del Gobierno: "No se equivoque, no intente confundir tampoco ha dicho--. En este vecindario, que puede tener puntos de encuentro, la gotera está en su parte del tejado, en su alero, no en la de sus socios de gobierno con quienes comparte tejado".

Además, Vaquero ha subrayado que Sánchez tiene una "responsabilidad directa" por haber nombrado y mantenido a Ábalos y a Cerdán: "Usted tiene una doble responsabilidad, ineligendo e invigilando, es decir, por su elección y por no haber vigilado".

Y si Sánchez quiere recuperar la credibilidad, el PNV cree que debe disipar las dudas que existen sobre si este caso acaba en "el trío tóxico" de Koldo García Ábalos y Cerdán o va más allá, algo que en su opinión no ha resuelto Sánchez en su discurso.

Maribel Vaquero ha garantizado que el PNV estudiará "con detenimiento" las propuestas de Sánchez contra la corrupción, pero ya avanza que su confianza está "en la UCI". "La ciudadanía sigue este asunto con preocupación, asqueada y también harta con el griterío de la otra parte, y lo que es peor, con cierta sensación de resignación y descreimiento", ha apostillado.

SÁNCHEZ ESTÁ CASI DESNUDO

Así las cosas, el PNV sólo ve tres opciones: someterse a una cuestión de confianza, algo que ve "arriesgado" dado el contexto político y los recelos de los aliados; dimitir sin disolver la Cámara y dar paso a otro candidato del PSOE, lo que exigiría "armar" un nuevo consenso de investidura; o disolver las Cortes y convocar elecciones.

En ese contexto, ha emplazado a Sánchez a "arreglar su tejado" pero sin intentar "pasar páginas muy rápido", ya que "la opinión pública está aún en el primer capítulo, intentando digerir lo que ha pasado".

"Señor Presidente, está a tiempo, pero el reloj corre; decida", ha remachado, advirtiendo de que Sánchez ha de "mirar la realidad a la cara" porque, como en la fábula del 'rey desnudo', debe saber que ya está desfilando "con una hoja de parra".