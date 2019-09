Podemos Andalucía no concurrirá como Adelante y hará campaña por Unidas Podemos por "lealtad al pueblo andaluz"

Actualizado 28/09/2019 13:19:26 CET

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario político de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha anunciado este sábado que renuncian a hacer su conferencia política este fin de semana y que desde ya harán campaña por Unidas Podemos con el objetivo de que el 10 de noviembre tras las elecciones el líder socialista y "el régimen, no sonrían".

Después de que la líder regional del partido, Teresa Rodríguez, propusiera una candidatura unitaria que englobara a todas las fuerzas del cambio, incluyendo a Más País, lamentan que han recibido la callada por respuesta tanto por parte de Íñigo Errejón como de Pablo Iglesias.

"Anunciamos que aplazamos nuestra conferencia política prevista para este fin de semana, y desde ya nos ponemos a hacer campaña por lealtad al pueblo andaluz y por los intereses de la clase trabajadora del conjunto del Estado, porque no se lo vamos a poner fácil al régimen, no vemos a Sánchez disgustado, vemos un régimen que sonríe y esperemos que el 10 de noviembre no sonría tanto: La consigna es clara, resistir es vencer", ha señalado en declaraciones a los medios tras participar en el Consejo Ciudadano Estatal.

((Seguirá ampliación))