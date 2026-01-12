Podemos apoya las protestas de mujeres contra el régimen de Irán, pero percibe también interés geoestratégico de EEUU

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado a Irán de "régimen totalitario" y ha expresado su solidaridad con las protestas protagonizadas por mujeres contra el gobiernos de los 'ayatolas', aunque también opina que detrás de estas "movilizaciones legítimas" hay "intereses geopolíticos claros" por parte de países como Estados Unidos o Israel.

"Todos sabemos que Irán es un régimen totalitario. Mostramos nuestra solidaridad con las mujeres que están sufriendo la represión de su Gobierno y también hay que decir que detrás de estas movilizaciones, que tienen sus razones, hay intereses geopolíticos claros", ha subrayado este lunes durante una rueda de prensa en la sede del partido morado.

También ha señalado que en este conflicto está jugando también un "papel fundamental el petróleo", pero en todo caso ha expresado su apoyo a las mujeres iraníes que están saliendo a las calles a protestar.

Por otra parte, el también 'número tres' de Podemos ha reiterado la oposición frontal de Podemos al posible envío de tropas españolas a Ucrania y que el presidente, Pedro Sánchez, ya sabe cuál es su posición de cara a la ronda de encuentros que mantendrá con los grupos políticos.

El pasado martes Sánchez anunció, tras participar en una reunión de los países que integran la Coalición de Voluntarios, que abriría una ronda de contactos con los grupos parlamentarios sobre el eventual envío de tropas cuando acabe el conflicto bélico en Ucrania.

LO CORRECTO ES ROMPER RELACIONES CON EEUU Y SALIR DE LA OTAN

Para Fernández, valorar la posibilidad de enviar soldados españoles a Ucrania y la aprobación de diversos contratos de gasto militar en el Consejo de Ministros es una señal de "sumisión" a los deseos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Frente a ello y tras lo ocurrido en Venezuela, ha advertido que quien "no rompa relaciones con Estados Unidos y con la OTAN en este contexto histórico será cómplice de Donald Trump, que es un criminal y un asesino, y en sus actos terroristas y su barbarie militarista".

Por ello, Fernández ha recriminado que "más allá de las palabras vacías", el Gobierno da señales de reforzar su "con los planes militaristas de la OTAN y profundizando en su sumisión" a Donald Trump.