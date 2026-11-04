Podemos celebra la victoria demócrata en Estados Unidos y alienta a "forzar los cambios": "No basta el voto"

1130848.1.260.149.20261104132120 La cabeza de lista de Podemos a las elecciones, Irene Montero (i), y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha celebrado la victoria del partido demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos y ha alentado a "forzar los cambios" porque "no basta con el voto" para acabar con "guerras, genocidio, la desigualdad o los privilegios del 1%".

A través de un mensaje en 'X', la candidata 'morada' a las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, ha expresado que este miércoles es "un buen día para la humanidad" porque "Estados Unidos ha dicho basta a Trump".

No obstante, Montero ha insistido en que a pesar de la victoria demócrata "no basta el voto" sino que hay que "forzar los cambios" porque si no "Trump habrá ganado igual".

En este sentido se ha pronunciado también la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a medios tras asistir a una manifestación por la huelga educativa. "Hay motivos para la esperanza", ha reivindicado.

Para la mandataria de Podemos la victoria demócrata demuestra que "cuando se hacen propuestas radicales que van a la raíz de los problemas" y se busca poner soluciones a un sistema "podrido", que "pone el negocio por delante de la vida de las personas", la gente "responde y se moviliza". "Así que vamos adelante y con mucha fuerza", ha zanjado.