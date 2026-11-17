La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos se compromete a reconocer a la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y a aprobar una ley que otorgue la nacionalidad a los saharauis que nacieron cuando el territorio formaba parte de España, así como a romper relaciones diplomáticas con Israel en su programa electoral de cara al 29 de noviembre, presentado este martes.

El partido que lidera Irene Montero dice que si llega al Gobierno promoverá el reconocimiento de la RASD por parte de España y "el establecimiento de relaciones institucionales de alto nivel con su representante legítimo, el Frente Polisario", así como a defender al derecho a la libre autodeterminación de los saharauis mediante un referéndum.

En este sentido, prometen "ruptura con la defensa del plan de autonomía promovido por Marruecos y Estados Unidos", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera en una carta remitida al rey Mohamed VI en marzo de 2022 que dicho plan era "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.

Los 'morados' precisan que promoverán "la celebración de un referéndum que permita decidir libremente su futuro político, de conformidad con el Derecho Internacional" y exigirán "garantías internacionales para que la población saharaui pueda ejercer sus derechos políticos sin coacciones, y más allá del plan de autonomía marroquí".

Asimismo, también prometen la aprobación de "la ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española y a sus descendientes", que quedó pendiente de aprobación esta legislatura debido al adelanto electoral, retomando este texto y reparando con ello "una deuda histórica de España con el pueblo saharaui".

Por último, y en relación con el Sáhara Occidental, Podemos apostará por reforzar "la ayuda humanitaria a la población refugiada saharaui y protección de los defensores de Derechos Humanos".

RUPTURA CON ISRAEL Y RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO

Por lo que se refiere a Israel, aseguran que romperán "las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales (...) hasta el fin de la ocupación y la descolonización y reconocimiento político del genocidio contra el pueblo palestino". Al hilo de esto último, dicen que promoverán que "el Congreso de los Diputados reconozca institucionalmente el genocidio contra el pueblo palestino".

Asimismo, impulsarán "un embargo de armas efectivo, sin excepciones, y verificable a las empresas públicas y privadas israelíes que incluya la suspensión de las exportaciones, transferencias, licencias y autorizaciones de material militar y de doble uso que puedan contribuir a cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario", además de prohibir "el tránsito, la intermediación y la cooperación tecnológica militar que permitan evadir estas restricciones".

Junto a ello, los 'morados' se comprometen en su programa, consultado por Europa Press, a promover "la definición del sionismo como una ideología supremacista y por tanto, una expresión de racismo tanto en el ordenamiento jurídico español como a nivel internacional", igualándolo a la islamofobia o el antisemitismo.

También se comprometen a defender "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la descolonización total de su territorio" así como a apoyar el derecho de retorno de los refugiados palestinos y sus descendientes, "así como las opciones de restitución y reparación que correspondan".

CEUTA Y MARRUECOS

Los 'morados' mencionan igualmente en su programa la reciente crisis en Ceuta por la entrada de más de 80.000 migrantes y la relación con Marruecos. En cuanto a lo primero, garantizan "una respuesta humanitaria" que respete los Derechos Humanos y establezca un "mecanismo de traslado de personas migrantes a la península".

Una vez en la península, precisan, se garantizará a los migrantes "acceso a una solución habitacional digna, a los servicios públicos básicos y a las mayores garantías jurídicas y representación letrada para respetar sus Derechos Humanos, el derecho de asilo y el derecho internacional".

Por lo que se refiere a Marruecos, dicen que exigirán al reino alauí "una gestión migratoria compatible con los Derechos Humanos en las fronteras españolas", procediendo a revisar "los acuerdos vigentes tanto a nivel europeo como del Estado" con Marruecos, incluidos los económicos, con "el objetivo de analizar su conformidad y respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional".

En función de los resultados, aclaran, adoptarán "las medidas necesarias para suspenderlos parcial o totalmente", además de utilizar "todas las medidas diplomáticas disponibles para asegurar que se respeta el Derecho Internacional en frontera por parte de Marruecos".