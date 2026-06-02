Podemos critica la reforma del reglamento que regula las exportaciones de armas: "Deja bien atado el régimen de guerra"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este martes la reforma del reglamento que regula las exportaciones de armas, que ha salido a consulta pública, al denunciar que "deja atado y bien atado el régimen de guerra" en el país.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso sobre los planes del Ejecutivo con vistas a modificar el proyecto de Real Decreto que contempla el reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

Belarra ha acusado al Ejecutivo de pretender asentar el "régimen de guerra" en España y promover una reconversión de la industria nacional para que esté "fuertemente militar".

"Sigue adelante con una reforma del reglamento que está siendo dictada al dedillo por la industria armamentística y por el lobby armamentístico", ha censurado para alertar que esta deriva de rearme se contrapone con la inacción en materia de vivienda o social, que debería ser la prioridad para un Ejecutivo que se "denomina progresista".