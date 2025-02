Podemos cuestiona que Díaz sea firme en su pulso al PSOE por los impuestos del SMI y sospecha que solo hay "teatro"

Los morados lanzan que estaría dispuesta a retirar la proposición de ley en el Congreso

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha cuestionado que Sumar tenga voluntad de "llegar hasta el final" en el pulso parlamentario para forzar al PSOE a que el salario mínimo interprofesional (SMI) quede exento de tributación, y teme que el choque en el Gobierno quede reducido a un "teatro y un paripé".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en reacción a las declaraciones esta mañana de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras aludir a que lo sensato sería resolver la fiscalidad del SMI dentro del Gobierno y no en el Congreso, donde Sumar registró una proposición de ley para que el Gobierno rectificara y dejara el salario mínimo fuera de la tributación del IRPF.

Fernández ha opinado que Díaz, con esta posición, parece deslizar que está dispuesta a que Sumar retire su iniciativa parlamentaria para negociar con el PSOE, por lo que hay que ver qué pasa en la Mesa del Congreso a la hora de calificar las proposiciones para eximir de tributación del salario mínimo, una de las cuales ha impulsado su partido. Y ha lanzado que con la vicepresidenta segunda "la verdad es que "nunca se sabe" su criterio.

SE VERÁN LAS POSICIONES EN LA MESA DEL CONGRESO

"La semana pasada (Sumar) anunció que presentaba una ley para que el SMI no tributase. Hoy (Díaz) parece que está dispuesta a retirarla para negociar con el PSOE. Yo creo que lo que mañana ocurra en la mesa es un buen termómetro para saber si lo que sucedió el martes pasado entre el PSOE y Sumar se queda en un paripé y en un teatro, y si verdaderamente Yolanda Díaz y Sumar están dispuestos a llegar hasta el final, algo que permita que duden", ha enfatizado durante el dirigente de Podemos durante su comparecencia.

Mientras, ha reivindicado que Podemos sí está dispuesto a "llegar hasta el final" para tratar de lograr que el Ministerio de Hacienda rectifique, manteniendo su proposición de ley si el Gobierno no la veta en la Cámara Baja.

DIFERENCIA CON SUMAR: PODEMOS BATALLABA HASTA EL FINAL

Fernández ha subrayado que hay "diferencias esenciales" entre Podemos y Sumar a la hora de encarar un Gobierno de coalición con el PSOE, al presumir que en la pasada legislatura los morados "siempre" llegaron hasta el final en "todas sus batallas y peleas" con su socio. Y ello provocó, según ha defendido, que el PSOE asumiera medidas que no quería hacer.

Por otro lado, el secretario de Organización de Podemos ha tildado de "execrable" que el Gobierno está dispuesto a que el SMI tribute por primera vez en la historia, visto que sigue "sin rectificar".

Es más, ha tachado que "incomprensible" que Hacienda mantenga su posición y aluda incluso a que el salario mínimo ha dejado de ser de "subsistencia", cuando es evidente que con su importe actual las familias que lo reciben solo pueden sobrevivir con muchas dificultades.

Por tanto, ha proclamado que el Ejecutivo demuestra que "está totalmente fuera de la realidad social" y que su política fiscal "ni es progresista ni de izquierdas", pues ha optado por dejar caer el impuesto extraordinario a las eléctricas y quiere bonificar fiscalmente a propietarios de piso que alquilen sus viviendas sobre precios marcados por el índice de referencia.

En consecuencia, Fernández ha acusado al Gobierno de perpetrar medidas fiscales que "perfectamente" podrían implementar PP y Vox.

FRIALDAD ANTE EL LLAMAMIENTO DE DÍAZ A LA UNIDAD

Además, el dirigente de Podemos ha vuelto a obviar el ofrecimiento de Díaz de volver a conformar una candidata de unidad en las próximas elecciones generales, incluida la formación morada pese a la ruptura de 2023.

De esta forma, ha manifestado que no hay novedad ni contactos sobre esa posibilidad, para remarcar que Podemos está centrado en "poner en pie" a una "izquierda autónoma", "valiente" "no subordinada" al PSOE y que no "grave" el salario mínimo ni exima de impuestos a los ricos.