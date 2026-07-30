Podemos, tras decidir la Comunidad vender el ático de Chamberí: "Ayuso mea a sus votantes y les dice que llueve"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha espetado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "mea a sus votantes y les dice que llueve" tras decidir el Ejecutivo autonómico vender el ático adquirido en abril en el distrito madrileño de Chamberí.

"Ayuso mea a sus votantes y les dice que llueve. Sus votantes ni abren el paraguas, prefieren mojarse", ha espetado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Mientras, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, se ha preguntado si la decisión de desprenderse de este polémico ático es una "rectificación" o "especulación".

"¿Esto es rectificación o especulación? Porque esto se parece mucho al 'flipping' inmobiliario, compras y vendes rápido y te ganas una pasta por el camino", ha escrito en la misma red social.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este jueves de que la Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios más afectados por el último incendio. Allí ha detallado que ha dado instrucción a la empresa pública Planifica Madrid para que se pongan a la venta cuatro inmuebles que posee la Comunidad en Gran Vía y también este del paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros.