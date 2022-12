Podemos defiende el "derecho a decidir en Cataluña" pero cree que el PSOE seguirá rechazando "cualquier referéndum"

Apuesta por la permanencia en España pero con más niveles de autogobierno para la comunidad



MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que su formación apuesta el "derecho a decidir" en Cataluña, aunque pronostica que el PSOE seguirá rechazando "cualquier tipo de un referéndum".

Así lo ha indicado a los medios en los pasillos del Congreso preguntado por la posición del presidente catalán, Pere Aragonés, quien se ha abierto a abordar una reforma de la Constitución para hacer posible la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado.

"ERC siempre ha dicho lo mismo, el PSOE siempre ha dicho lo mismo y nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Creo que las posiciones en esta materia son conocidas y que cada partido defiende legítimamente", ha desgranado Echenique para agregar que son partidarios de una consulta pactada.

Eso sí, ha desgranado que ante esa hipotética consulta a la población su partido abogaría por la permanencia de Cataluña en España, pero con más niveles de autogobierno para esta comunidad autónoma.

Cuestionado sobre qué planteamiento concreto de cara a un posible referéndum, el dirigente de la formación morada ha explicado que no tiene sentido pensar ahora en esos detalles porque el PSOE "es la fuerza mayoritaria" y no hay signos de que vaya a cambiar en su negativa.

"No es productivo hablar de detalles de algo que si el PSOE no quiere que se produzca, no se va a producir", ha zanjado el portavoz del grupo confederal.