Podemos defiende plantarse ante la "espiral militar" del Gobierno: No vale en la izquierda callar ni hacer nada

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha defendido que representan a la izquierda firme que se planta ante la "espiral militar" a la que, a su juicio, está el Gobierno y considera que su deriva implica un cambio de época, ante la que la izquierda no puede callar ni decir que no se puede hacer nada.

"Creo que realmente estamos en un cambio de época donde hay posibilidad de que nos lleven a la guerra, de que la salida a esta crisis sea una espiral militar", ha lanzado en rueda de prensa en el Congreso.

El diputado morado ha opinado que, a tenor del cariz que adopta las decisiones sobre el gasto militar, "va a haber una línea divisoria" y Podemos está convencido de que la izquierda tiene que estar "contra este nuevo rearme y tiene que estar contra cualquier decisión" que lleve a un camión que se sabe "cómo empieza, pero no como se acaba". Así, ha alertado de que la espiral de rearme puede derivar en conflicto entre grandes potencias militares.

CALLAR AHORA MISMO NO ES LA SOLUCIÓN

Por tanto, ha defendido que tiene que ponerse en pie una izquierda que "denuncie" la deriva del Gobierno. "Callar ahora mismo, decir que no se pudo hacer nada, creo que no es la solución", ha lanzado para desgranar que eso no pasó en los 80 ante las movilizaciones contra la OTAN ni tampoco en el movimiento del 'No a la guerra' ante el conflicto bélico en Irak de 2003.

También ha recriminado el "quietismo", la "resignación" del Gobierno ante la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con sus aranceles a la UE, aparte de calificar como "parche" el decreto de respuesta del Gobierno dado que, bajo su criterio, se tendría que actuar contra los fondos de inversión norteamericanos.

Fuentes del partido morado han desgranado que la situación ahora con el PSOE en materia de defensa es muy diferente a cuando ellos formaban parte del Gobierno, donde ya había tensiones pero no esta dinámica de "régimen de guerra".

Por ello, ha desgranado que la respuesta de la izquierda ante la tendencia de remilitarización será uno de los retos de la asamblea de Podemos, que se celebra este fin de semana.

De hecho y a la cuestión de si conllevaría esta deriva del PSOE una razón de ruptura de Gobierno, las citadas fuentes dicen que en el caso de Podemos sería una posibilidad a debatir. "Lo que hagan otras fuerzas lo valorarán ellos", apuntan en alusión a Sumar, actual socio minoritario del Ejecutivo.