Podemos denuncia a Netanyahu ante la Fiscalía de la AN por el arresto "ilegal" de los activistas de la flotilla

1015391.1.260.149.20251006120718

También se dirige a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha informado este lunes que su formación ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, y otros manos militares por el arresto de activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF).

Durante una rueda de prensa en la sede de la formación morada, ha detallado que la demanda apunta a presuntos delitos de detención ilegal, acto de piratería y presuntos crímenes de guerra y contra la comunidad internacional.

Aparte, Podemos también se ha dirigido ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que amplíe su investigación contra Netanyahu, varios ministros y mandos militares de Israel sobre genocidio en Gaza con el abordaje a los activistas de la flotilla.

El dirigente del partido morado ha explicado que varias embarcaciones de la flotilla portaban bandera española y fueron interceptadas en aguas internacionales por el ejército hebreo con un ejercicio de la fuerza desmedido, lo que implica a su juicio un "ataque militar contra objetivos civiles".

"Fue un secuestro absolutamente ilegal de los tripulantes de la flotilla", ha ahondado Fernández para apostillar que Podemos exige de nuevo al Gobierno a actuar en el mismo sentido, aparte de volver a exigir relaciones diplomáticas, comerciales, deportivas y culturales con el "Estado terrorista de Israel".