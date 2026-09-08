Podemos duda que el Gobierno quiera arrojar luz sobre la crisis de Ceuta pese a desclasificar informes

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado sus dudas de que el Gobierno quiera "arrojar luz" respecto a la entrada masiva de migrantes en Ceuta pese a la desclasificación de informes policiales y de inteligencia, medida que se aprobará este martes en Consejo de Ministros y sobre la que tiene unas expectativas "limitadas".

Aparte, ha proclamado en rueda de prensa en el Congreso que "no es de recibo" que Marruecos se vaya "de rositas" ante esta crisis y ha demandado que tiene que haber consecuencias "comerciales y diplomáticas" con el país vecino, como romper relaciones.

Sin embargo, Belarra ha criticado que el Gobierno está dedicado a "proteger" a Marruecos en vez de "ofrecer realmente información transparente sobre lo que ocurrió y, desde luego, tomar medidas para que algo así no vuelva a ocurrir", dado que a su juicio es evidente que Marruecos ha asestado un ataque a España por sus "ansias expansionistas" en Ceuta y en el control del Estrecho de Gibraltar, siendo además el principal aliado de Estados Unidos en el continente africano.

"Si tuvieran voluntad (el Gobierno) de decir la verdad habrían reconocido lo que es evidente, que no necesita desclasificar ningún informe ni de la policía ni del CNI, que es básicamente que Ceuta está en un lugar geopolíticamente hablando que es ahora mismo de un interés estratégico para Marruecos y para los socios de Marruecos", ha apostillado para recriminar que, bajo su criterio, no ve en el Ejecutivo "mucha voluntad de decir la verdad".

La líder de Podemos ha insistido que no hay que desclasificar ningún documento ni tampoco una investigación judicial para apreciar la responsabilidad de Rabat en esta crisis migratoria, si bien el Ejecutivo tiene la suya ante la emergencia social que atraviesa la ciudad autónoma.