Podemos espera que Interior otorgue la protección necesaria a Irene Montero tras denunciar amenazas de muerte

Archivo - La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 2 de diciembre de 2020. - EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha confiado que el Ministerio del Interior ofrezca la protección necesaria a la eurodiputada y secretaria política de su formación 'morada', Irene Montero, tras denunciar amenazas de muerte por parte de un grupo de ultraderecha.

En rueda de prensa en la sede del partido, ha recalcado que la exministra de Igualdad "lamentablemente no es la primera vez" que recibe este tipo de amenazas y que en este caso la policía les ha dado "verosimilitud".

"Esperemos que se tomen las medidas necesarias, oportunas y pertinentes para proteger la seguridad y la integridad de Irene", ha agregado Fernández para alertar de que se trata de otro caso de cómo se está ejerciendo "violencia terrible sobre mujeres que están en la vida pública", citando el caso de periodistas como Cristina Fallarás o Sarah Santaolalla.