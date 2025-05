Podemos garantiza que no aprobará el traspaso de inmigración a Cataluña, aunque haya regularización extraordinaria

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado este sábado la negativa de su formación a apoyar en el Congreso la ley de PSOE y Junts para realizar la delegación a Cataluña de las competencias en inmigración ni aun en el caso de que saliera adelante la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha puesto sobre la mesa los socialistas.

"Nosotras hemos dejado claro que Podemos no va a aprobar ninguna ley racista. Esta es una iniciativa racista que busca legitimar toda la política migratoria racista que ahora mismo está en vigor en España. Por tanto, no sé qué pretenderán, pero desde luego, con los votos de Podemos para hacer políticas racistas, no se puede contar", ha aseverado Belarra.

Esta es la respuesta que ha dado en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, ante la pregunta de si el PSOE podría haber desbloqueado justo ahora la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para esa regularización, que llevaba un año paralizada en el Congreso, con intención de que Podemos respalde ese traspaso competencial.

El Gobierno tiene prometida esa delegación de competencias a Junts y, para hacerla efectiva, el PSOE y los de Carles Puigdemont registraron el pasado mes de marzo una proposición de ley en el Congreso. Sin embargo esta norma aún no se ha sometido a su primer debate, porque el PSOE y sus socios no cuentan con apoyos para superar la toma en consideración.

Respecto a la ILP de regularización, Belarra ha insistido en que Podemos no tiene "ninguna negociación abierta con el gobierno de la guerra" y que no se acaba de fiar de ese "aparente cambio de posición del PSOE" en esta materia.

QUE SÁNCHEZ HAGA COMO ZAPATERO

A su juicio, si el Ejecutivo "de verdad creyera en la regularización" la aprobaría vía real decreto en un Consejo de Ministros sin necesidad de que pasara por el Congreso, como hizo el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.

Tras poner en valor el "impresionante trabajo" de la Plataforma Regularización Ya, que logró recabar las firmas que hicieron posible que el Congreso aceptara esta iniciativa, Belarra ha hecho hincapié en que el Gobierno puede aprobar esa medida "sin necesidad de la ILP".

"Para aprobar en el Parlamento una ley que da carta blanca al Gobierno para que en seis meses apruebe una regularización extraordinaria, yo creo que es mucho mejor que lleven ya eso al Consejo de Ministros y así está en vigor cuanto antes", ha reiterado.

Y, como no lo hace vía real decreto, Podemos sospecha que "el PSOE está, una vez más, buscando el titular". "Quieren que parezca que quieren mejorar la vida de la gente cuando en realidad no es así. Quieren meternos en una tramitación parlamentaria muy larga y una vez más, intuyo, usar como excusa a Junts y al PNV para no hacer lo que no quieren hacer", ha explicado.

REFUERZO DE RACISMO INSTITUCIONAL

Además, ha mostrado su inquietud por los requisitos que se vayan a exigir a los inmigrantes para poder regularizar su situación. "Nos preocupa que el PSOE haga un refuerzo permanente del racismo institucional que ya está muy arraigado en España", ha comentado, refiriéndose a las redadas basadas en perfil étnico, a las "cárceles" que, a su juicio, son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) o al "entramado burocrático" que hay que superar para la gestiones sobre extranjería.

"Todo ese entramado de racismo institucional ha sido perpetuado por el Partido Popular y por el Partido Socialista y yo no veo ninguna voluntad en el PSOE de modificar esa estructura, que es lo que realmente le pone la vida muy difícil a muchas personas migrantes en España", ha concluido.