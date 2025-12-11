Podemos opina que Sánchez no adelantará elecciones aunque el "incendio" de la corrupción arrase al PSOE

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el "incendio" de la corrupción arrasa al PSOE y que "no hay cortafuegos posible que ataje esta crisis porque no es un caso de "manzanas podridas" en el seno de la formación sino una "auténtica trama" en su seno.

No obstante, ha enfatizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el único que tiene en su mano "el botón rojo" de la convocatoria electoral, pero está convencida de que no adelantará elecciones y que continuará aunque no tenga apoyo en el Congreso.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, cuestionada sobre si afecta al Ejecutivo la detención de la exminilitante socialista Leire Díez o el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, en el marco de una nueva investigación por presunta corrupción, además de la decisión del Tribunal Supremo de enviar a juicio al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García.

Belarra ha admitido que en Podemos están "muy preocupados" por estos casos y que ya han criticado en varias ocasiones que "faltan muchas explicaciones por dar" por parte del presidente del Gobierno, que está "tardando" en anunciar medidas para que tramas como la del caso Koldo no se vuelvan a producir y que va a devolver todo el dinero "robado" por los "corruptos".

"HAY UNA AUTÉNTICA TRAMA"

También ha asegurado que el PSOE ha "intentado dibujar un cortafuegos con sus corruptos" que Sánchez "eligió" para altas responsabilidades en el partido, pero desde su punto de vista "eso o es posible" porque el "incendio es evidente que está arrasando ya con todo".

"Es evidente que esto no es una cuestión de manzanas podridas, de Ábalos, de Santos Cerdán o de Koldo, sino que es una auténtica trama", ha ahondado para resaltar que estas presuntas irregularidades generan una "enorme desconfianza" en la ciudadanía respecto al Gobierno.

Asimismo, Belarra ha opinado que es la situación "insostenible" de la vivienda lo que "va a tumbar" al Ejecutivo, que solo responde a esta crisis con "campañas de comunicación que no valen para absolutamente nada".

A SÁNCHEZ LE DA "IGUAL" LO QUE DIGA EL CONGRESO

Respecto a la posibilidad de elecciones anticipadas, la dirigente 'morada' ha reiterado que la única persona que puede tomar esa decisión es Sánchez, pero cree que no va a adelantar comicios porque en muchísimas ocasiones ha dicho que va a seguir "con o sin apoyo parlamentario, con o sin presupuestos".

"Han hecho el mayor aumento del gasto militar de la historia en nuestro país (...) sin pasar por el Congreso. Por lo tanto, creo que es evidente que lo que diga esta cámara al presidente del Gobierno le da básicamente igual", ha zanjado.

Fuentes de la formación morada han expresado que el desgaste que sufre el PSOE es permamente y que la crisis que sufre por casos de corrupción no se va a cerrar. De esta forma, perciben escasas opciones de que el Gobierno pueda remontar esta situación.