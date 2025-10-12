Podemos pide a "la España oficial" autocrítica por crímenes de colonización: "Invoca pomposamente el pasado imperial"

Archivo - El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, llega a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha lamentado que este domingo, 12 de octubre, "la España oficial, la España del rey y la corte" volverá a celebrar la "llamada conquista de América" y ha criticado que lo hará sin un "ápice de autocrítica como sí han hecho otros países que han pedido perdón por los crímenes de la colonización".

"Esa España oficial invoca pomposamente el pasado imperial pero a la vez vende nuestra soberanía a los fondos buitre y se muestra genuflexa ante los planes de Donald Trump y de la OTAN. Desde Podemos siempre hemos defendido un patriotismo popular que sabe que la patria es la gente, la comunidad que cuida de todos y de todas", ha afirmado Sánchez Serna en unas declaraciones remitidas por la formación.

El portavoz de Podemos incide en que España "no son sus monarcas ni sus hazañas bélicas o coloniales", y defiende que el país también ha sido forjado "por la lucha secular de los pueblos, de los comuneros frente a los monarcas, de Bartolomé de las Casas frente a los que esclavizaban a los indios en nombre de la cruz, la lucha de los que resistieron al invasor francés, pero también la lucha de liberales, demócratas y federales que enfrentaron el despotismo de los Borbones".

"La lucha, por supuesto, de los que resistieron aquí en Madrid y en toda España, el avance del nazi fascismo y que fueron referencia para toda la humanidad progresiva. Esa España fue la semilla de nuestra soberanía y de los derechos que gozamos hoy, y nunca celebró y nunca celebra conquistas y exterminios", añade.

Por último, Sánchez Serna llama a reconstruir ese "patriotismo popular", que defiende la soberanía y otra relación fraternal con los pueblos de América Latina. "Estamos convencidos de que esa es la mejor receta contra el racismo que propugna la extrema derecha y en cierta manera también la mejor receta frente al discurso patriótico falsario y vacío de la extrema derecha", ha sentenciado.