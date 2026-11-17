La candidata de Podemos, Irene Montero. - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos quiere que España cuente con un día festivo nacional para la celebración de la Memoria Democrática con actos institucionales de reconocimiento a las víctimas del franquismo y, respecto al 12 de octubre, no aboga por suprimirlo pero sí por transformarlo en una jornada de reconocimiento a la diversidad cultural y la fraternidad entre los pueblos.

Así consta en el programa electoral con el que la candidatura que lidera Irene Montero concurre a las elecciones generales del próximo día 29 y que, en materia de memoria democrática, recoge también la aprobación de leyes específicas para reconocer y compensar a los represaliados por su orientación o identidad sexual, para los bebés robados y para las miles de jóvenes que fueron recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer.

En su programa, recogido por Europa Press, el partido morado apuesta por poner medios para el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Democrática --exhumaciones, pruebas genéticas gratuitas, restitución de bienes expoliados, restitución de víctimas de la represión-- pero quiere ir más allá de lo ya previsto en la norma aprobada en 2022.

Además de garantizar la nulidad efectiva de las sentencias franquistas, quieren promover reformas legales para que se puedan investigar los crímenes del franquismo y juzgar sus responsables, y acabar también con la "impunidad" de los crímenes de la Transición, reconociendo especialmente a quienes sufrieron violencia institucional y ultraderechista entre 1977 y el 31 de diciembre de 1983, un periodo en el que, recalcan, se produjeron más de 200 víctimas.

QUITAR EL ARCO DE LA VICTORIA

Respecto a los símbolos franquistas, apuestan por eliminar por ejemplo el Arco de la Victoria de Madrid y también plantean nuevos lugares de memoria como la madrileña cárcel de Carabanchel y la Real Casa de Correos, antigua sede de la Dirección General de Seguridad y actual emplazamiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La aprobación de una ley de bebés robados, junto con la creación de una fiscalía especializada y de un banco estatal de ADN que garanticen la investigación de estos sucesos y la recuperación de identidad de las personas afectadas son otras de las propuestas de Podemos.

Asimismo, apuesta por una Ley de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, donde se recluyó a miles de jóvenes entre 1941 y 1985. El objetivo: una investigación exhaustiva de los crímenes cometidos en esos centros y de las responsabilidades del Estado, las congregaciones religiosas y las empresas beneficiarias del trabajo forzado, que deberá ser reconocido a efectos de cotización y jubilación.

En este contexto, proponen prohibir la contratación pública y la adjudicación de servicios financiados con fondos públicos a las entidades religiosas o seculares que hubieran gestionado centros del Patronato, incluidas congregaciones como las Adoratrices y las Oblatas.

Podemos también sugiere una ley de reparación específica para las personas trans y LGTBI víctimas de la represión y la violencia institucional hasta los primeros años de la democracia, que contemple una prestación económica vitalicia, equivalente a la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años sin cargas familiares compatible con otras pensiones e ingresos, y la reserva para este colectivo medidas de acceso prioritario a la vivienda pública y a residencias de mayores.

RECUPERAR APELLIDOS ORIGINALES EN CEUTA

El programa recoge, asimismo, políticas públicas de memoria colonial el reconocimiento de las injusticias históricas cometidas especialmente en el Rif y Guinea y la resignificación del 12 de octubre, para convertirlo en "una jornada de reflexión sobre nuestra historia y de reconocimiento de la diversidad cultural, la igualdad, la reparación y la fraternidad entre los pueblos".

Por último, la candidatura que lidera Irene Montero se compromete a impulsar una ley para que los ceutíes de origen amazig o árabe puedan recuperar los apellidos originales de sus familias que desaparecieron cuando se regularizó a sus ancestros con el nombre de pila del padre como primer apellido y el del abuelo en segundo lugar.