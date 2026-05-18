Podemos reclama una izquierda amplia para las generales "radicalmente autónoma del PSOE" y plurinacional

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Podemos se ha comprometido este lunes, tras los malos resultados de Por Andalucía en las autonómicas de este domingo, a trabajar para tejer un espacio de la izquierda "lo más amplio posible", una izquierda que sea "radicalmente autónoma" del PSOE, sin subordinación alguna a los socialistas, y sin olvidar la "plurinacionalidad".

La formación 'morada', que selló un pacto 'in extremis' con Izquierda Unida (IU) y Sumar para concurrir juntos en Andalucía, admite que esa alianza no ha dado los resultados esperados, pues, aunque han conservado sus cinco escaños, no han cumplido el objetivo de desalojar al PP de la Junta y, además, han sufrido el 'sorpasso' de sus antiguos socios anticapitalistas de Adelante Andalucía.

Pero, según ha explicado en rueda de prensa su portavoz, Pablo Fernández, los resultados andaluces dejan claro que hay un electorado que quiere votar izquierda y es para ese colectivo para el que quieren trabajar. Fernández ha asegurado que Podemos, que se ha quedado sin representación autonómica también en Andalucía, no va a dar "un paso a un lado", sino que buscará esas alianzas para "un espacio amplio" a la izquierda del PSOE.

Preguntado si eso significa que quieren concurrir sin IU ni Sumar, Fernández ha insistido en que el objetivo es una candidatura de izquierdas "lo más fuerte posible, radicalmente autónoma del PSOE y verdaderamente transformadora" y ha recordado que su partido siempre ha apostado por la plurinacionalidad.

"PREOCUPANTES" RESULTADOS ANDALUCES

Sin embargo, Fernández ha reconocido que los resultados del 17M son "preocupantes" para la izquierda y ha lamentado que "cada vez que se abren las urnas la derecha consigue gobernar".

"Es una mala noticia, muy mala noticia, que el candidato del PP a las elecciones a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, pueda seguir destrozando los servicios públicos o impidiendo el derecho a la vivienda en Andalucía", ha afirmado el dirigente morado, quien además ha advertido de que el presidente andaluz "se va a echar a los brazos de Vox".

A juicio del coportavoz de Podemos, las políticas desarrolladas por Moreno Bonilla durante los últimos años "no difieren mucho" de las propuestas defendidas por la formación de Santiago Abascal, por lo que ha reiterado en la necesidad de construir una izquierda "verdaderamente transformadora" y capaz de volver a conectar con el electorado progresista.

En este sentido, Fernández ha admitido que la fórmula de Por Andalucía no ha logrado los objetivos marcados. "Es evidente que la propuesta que ha habido en Andalucía no ha funcionado y que no ha obtenido buenos resultados", ha señalado.

No obstante, el dirigente morado ha evitado pronunciarse sobre si Podemos habría obtenido mejores resultados concurriendo en solitario y ha insistido en que la prioridad del partido pasa ahora por "tejer" una candidatura amplia de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.