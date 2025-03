Podemos proclama que Sánchez es un "señor de la guerra por méritos propios", aunque no le guste a Albares

Asume que es muy difícil llegar a nuevos acuerdos con el PSOE, al que llama "partido de la guerra", si persiste en subir el gasto militar

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido "en un señor de la guerra por méritos propios" con sus planes de incrementar la inversión militar, aunque esta calificación no le guste al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

También ha asegurado que Podemos se va a mantener firme en su rechazo frontal a incrementar la inversión militar y ha advertido al PSOE que los caminos entre ambas formaciones son cada vez "más divergentes", y en consecuencia más difícil llegar a futuros acuerdos con este Gobierno, sobre todo de cara a futuros Presupuestos.

Así lo ha trasladado en declaraciones en el Congreso, ante de participar en una jornada sobre la Ley de Familias organizada por su partido, en respuesta a las declaraciones de anoche de Albares, quien aseguró que Sánchez, en todo caso, es el "señor de la paz".

"El 'no a la guerra' no hay que decirlo en Madrid ni en Bruselas ni en París ni en Berlín porque nadie en Europa quiso esta guerra (...) Donde hay que decirlo es en Moscú", espetó el jefe de la diplomacia española, que aludía así a la camiseta con el lema 'No a la guerra' que llevó Belarra durante su reunión ayer con Sánchez.

Al respecto, Belarra ha replicado que "no es Podemos quien va a duplicar el gasto militar" en España sino el PSOE, lo que convierte a esta formación es un "partido de la guerra" y a Sánchez en un "señor de la guerra", aunque "obviamente a Albares no le guste" porque es "evidente que nadie quiere pasar a la historia por esto". "Pero es lo que el señor Pedro Sánchez es por mérito propio", ha lanzado.

CAMIONES "CADA VEZ MÁS DIVERGENTES" ENTRE PSOE Y PODEMOS

La líder del partido morado ha reafirmado que incrementar el gasto militar, a su juicio, es un "error catastrófico" y ha acusado al Gobierno de "engañar a la gente", pues subir con ese "calibre" (al menos el 2% sobre el PIB) el presupuesto de Defensa comporta "sí o sí recortes en la inversión social, presentes o futuros", ya sea a través del pago de los intereses de la deuda o por recortes de partidas si no hay presupuestos.

Belarra ha instado a preguntarse "por qué el Gobierno ha renunciado a transformar, a la Ley de Familias, a los permisos de conciliación, a invertir de verdad en Cercanías o a una política de vivienda seria".

En consecuencia, ha reconocido que, de persistir el PSOE en sus planes de subir el gasto militar, los "caminos" entre socialistas y Podemos serán "cada vez más divergentes". "Cada vez es más difícil llegar a ningún tipo de acuerdo con un Gobierno que ha adoptado un camino catastrófico para el futuro de nuestro país", ha enfatizado.

SE MANTENDRÁN FIRMES PESE A LA PRESIÓN "POLÍTICA Y MEDIÁTICA"

"No da la impresión de que vayan a poder aprobar Presupuestos en el Congreso, el año que viene vamos a ver recortes a través de la vía de la no ejecución de partidas en el próximo año, y si no, van a emitir deuda y ese dinero lo vamos a pagar con intereses dentro de años", ha ahondado ya dentro de la jornada que desplegaba su partido.

También ha reivindicado, cuestionada sobre si se sentía aludía por las palabras del portavoz de ERC Gabriel Rufián que llamaba a ir "más allá de la pancarta" en materia de política de defensa, que Podemos está manteniendo "la única oposición responsable" con su criterio firme de rechazar más gasto militar, sustentada en "principios éticos muy profundos".

PIDE A PUENTE QUE DEJE LAS "GRACIETAS" E INVIERTA EN CERCANÍAS

En este sentido, ha prometido que su posición se va a mantener inalterable, pese a las presiones "mediáticas y políticas", al estar convencida de que la estrategia de rearme de la UE va a comprometer el futuro de la ciudadanía española.

Además, Belarra ha emplazado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a dedicarse a invertir más en Cercanías, sobre todo en Cataluña ante los problemas de servicio en los Rodalies, en vez de hacer "gracietas" en X, tras su comentario irónico en esta red social sobre la camiseta que vistió ayer. Puente expresó en esta red social que ir a La Moncloa con esta lema era una estrategia ingeniosa para que el mensaje del 'No a la guerra' le llegara a Putin.