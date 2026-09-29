Podemos quiere que el Congreso investigue "torturas policiales" a migrantes en Ceuta: "Recuerdan a Guantánamo"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha planteado este martes la creación de una comisión de investigación en el Congreso ante los testimonios difundidos por la organización Border Resistance sobre supuestas torturas a personas migrantes en Ceuta, "que recuerdan perfectamente a lo que pasaba en Guantánamo", en referencia a la base militar estadounidense en la que se denunciaron múltiples torturas a presos afganos.

En una rueda de prensa en el Congreso, la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que esta ONG ha trasladado testimonios de torturas a personas migrantes por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), "llevando al bosque a personas migrantes, obligándolas a desnudarse, escribiéndoles en la cara 'Mohamed VI maricón' y 'Pedro Sánchez maricón'".

"Y eso, que es auténtica tortura, está pasando y ha pasado en la ciudad de Ceuta con una brutal violencia por parte de FCSE", ha añadido, haciendo referencia también a informaciones publicadas por 'eldiario.es'.

Ante ello, Belarra ha solicitado la apertura de una comisión de investigación y ha vuelto a emplazar al resto de grupos parlamentarios a respaldar la iniciativa. A su juicio, lo denunciado "hace que España no sea una democracia" y provoca un "daño irreparable" a los migrantes afectados y al Estado de Derecho.

COMPROMÍS PLANTEA QUE MARLASKA DEJE DE SER MINISTRO

Por su parte, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha asegurado que la situación en Ceuta "es muy complicada" y se ha referido a la denuncia de tres migrantes que aseguran que varios militares les rociaron mientras dormían y "todavía se puede oler el gas pimienta donde estaban".

"¿Y qué ha dicho Marlaska? Pues que ya se investigará, o que se está investigando todo lo que ocurre en Ceuta. Tras lo que vivimos aquí en el Congreso la semana pasada, ya saben de qué va la cosa. Esto es muy serio", ha apostillado.

Por todo ello, Micó ha planteado que Marlaska deje el Ministerio del Interior. "Yo creo que si el ministro quiere ser muy relativo con los derechos humanos, como lo está haciendo ahí en Ceuta, pues yo qué sé, igual debería hacer como el delegado de Gobierno y cogerse asuntos personales y, por razones personales y humanas, pues dejar de ser ministro. Esta podría ser una opción", ha concluido.