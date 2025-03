Podemos reafirma su "radical voto en contra" de la ley migratoria y lanza a Nogueras una propuesta: "No sean racistas"

La formación morada critica que los postconvergentes oculten su xenofobia en las legítimas reclamaciones de autogobierno de Cataluña

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos se ha reafirmado este jueves en que votará "radicalmente en contra" de la delegación de parte de las competencias de inmigración a Cataluña pactada entre el PSOE y Junts y ha replicado a las críticas que les ha dedicado la portavoz de los independentistas en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzándole una primera propuesta: "No ser racistas".

Esta ha sido la respuesta de la formación morada a las palabras de Nogueras, después de que ésta reprochara a Podemos que se "quejan por todo" en vez de hacer propuestas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha contestado mediante un mensaje la red social 'X' directamente a Nogueras: "Primera propuesta, no ser racista".

Por su parte, el secretario de Organización del partido morado ha advertido a Junts que "van a votar radicalmente en contra" y que no pretendan "esconder su racismo" con las legitimas aspiraciones de autogobierno en Cataluña.

Es más, ha retado a la formación catalana a tratar de sacar su proposición de ley con PP y Vox, que tienen una postura similar a Junts en materia de migración, aunque aprecia que están también en el "no" por motivos tácticos.

Además, Fernández ha incidido en que el texto legislativo acordado por PSOE y Junts en realidad busca "descentralizar" el racismo y no las competencias migratorias.

ESTA LEY LEGITIMA EL RACISMO

"Esto es evidente tanto por la motivación política del acuerdo como por su contenido explícito en una exposición de motivos, que contiene marcos de la derecha y de la ultraderecha. Es un acuerdo que normaliza el racismo institucional, que legitima el racismo", ha ahondado el dirigente morado, para reprochar luego que tampoco cierra los Centro de Internamiento de Extranjeros ni prohíbe las devoluciones en caliente en frontera.

De hecho, ha lanzado una advertencia a Junts al espetar que "no pretendan esconder su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán". "No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas y, por tanto, no van a contar en ningún caso con los votos de Podemos para este acuerdo", ha insistido.

Fernández ha explicado que Junts ya les ha enviado algún mensaje pero su postura es firme y clara a la hora de rechazar los términos de la proposición de ley. Por ello, les ha invitado a intentar sacar adelante su texto con PP y Vox, con los que coinciden ideológicamente en materia de inmigración aunque también se suman al voto en contra por "razones de tacticismo político".

Finalmente, ha defendido que la prioridad del bloque de investidura en el Congreso debe consistir en aprobar de una vez la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a más de medio millón de migrantes irregulares.