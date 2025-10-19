Podemos se reivindica como alternativa de izquierdas ante un Gobierno que "defrauda" y alimenta a Vox con su inacción

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en el Palacio de la Prensa de Callao, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

"Basta ya de usar a la ultraderecha como excusa", exclama Irene Montero mientras que Belarra reta a Sánchez a una reforma del CGPJ

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad Irene Montero han reivindicado la necesidad de fortalecer a su formación como única vía para asentar una izquierda alternativa "fuerte" y han recriminado a PSOE y Sumar de alimentar a la ultraderecha mediante un Gobierno que "defrauda" y "no hace nada".

Ambas han alertado de que si no se da un giro y se articula una opción valiente en el arco progresista al final el líder de Vox, Santiago Abascal, llegará a la Moncloa después del presidente, Pedro Sánchez.

"Basta de usar a la extrema derecha como excusa para no avanzar en derechos para evitar que la gente tenga una vida de mierda", ha recriminado Irene Montero al PSOE durante en su intervención en el mitin de cierre de la 'Uni de otoño' en Madrid organizada por la formación morada con el partido comunitario 'La Alianza de la Izquierda Europea'.

Por su parte, Belarra ha defendido que el freno a las derechas tiene una respuesta sencilla y radica en las políticas de Podemos, que fueron a su juicio las que enarbolaron Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz durante la campaña de las elecciones del 23J.

A su vez, ha ensalzado la figura de Irene Montero, a la que ya ha propuesto como candidata a los siguientes comicios si así lo refrenda la militancia, y ha exclamado que ella sufrió un intento de "aniquilación" política por parte de intereses partidistas cuando es el "mejor activo de la izquierda", tras llevar los objetivos del feminismo "más lejos que nunca".

A su vez, Belarra ha destacado que su partido está abierto y quiere rearmarse con la incorporación de personas que aspiren a un proyecto feminista, antifascistas y antirracista.

Aparte, ha exhortado al PSOE a que si "tan preocupado está" por los jueces que incurren en 'lawfare', puede demostrar "valentía y "agallas" e impulsar con Podemos una reforma que reduzca las mayorías parlamentarias de cara a renovar el Consejo General del Poder Judicial y excluir al PP, como ya han demostrado cuando se remodeló el consejo de administración de RTVE.

LAS DERECHAS SON UN PELIGRO Y SU GESTIÓN ES "HOMICIDA"

Montero ha denunciado que la derecha y la ultraderecha son un "peligro" al ser "profundamente antidemocráticas y golpistas", tildando la gestión "homicida" la gestión de los gobiernos populares en Madrid, Valencia y Andalucía. Sin embargo, ha alertado de que el PSOE se ha preocupado más por intentar acabar con los partidos de la izquierda alternativa que de frenar a la derecha.

Asimismo, la 'número dos' de Podemos ha confrontado que la "progresía" viene a decir que criticar al PSOE cargando contra sus "corruptos y puteros", en referencia al caso Koldo, afeándoles que hayan entregado al PP el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los populares o reprochar que los socialistas lavaran la cara a la "guerra judicial" contra la Ley 'solo sí es sí' es "hacerle el juego a la derecha" o "pura voluntad democrática".

"Por qué para sectores progresistas del país decir que ser de izquierdas es hacerle el juego a la derecha", ha ahondado Montero para defender que la única forma de parar a las derechas "antidemocráticas" es ser "orgullosamente de izquierda" y que ya basta de usar el comodín del miedo a Vox como excusa para no avanzar en derechos.

EL PSOE GOBIERNA "NO QUERIENDO ROMPER UN PLATO"

De hecho, se ha cuestionado quién está parando a la ultraderecha en todo el mundo para apuntar que no están siendo los "sectores moderados" ni un Gobierno que gestiona "no queriendo romper ni un plato" mientras se ponen en cuestión derechos como el aborto.

En este sentido, ha asegurado que esta actitud es un fracaso como se vio en Argentina, donde después de el exmandatario Alberto Fernández vino el actual presidente Javier Milei y vaticina que, si Podemos no se rearma, después de "Pedro Sánchez vendrá Santiago Abascal".

LA DIFERENCIA ENTRE PSOE Y PODEMOS ANTE EL "GOLPISMO JUDICIAL"

Como ejemplo, ha criticado que es necesario una izquierda alternativa potente que cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestiona el derecho al aborto no reacciona como el Gobierno de Sánchez con el "titular" de que va a meter la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, con un proyecto de reforma que trae además del "riesgo de degradarlo". En su lugar, ha exigido actuaciones decididas para obligar a Ayuso a cumplir la actual ley del aborto.

También ha defendido que Podemos tiene claro que la izquierda debe dar las batallas ideológicas y que cuando haya magistrados que incurren en "lawfare', Podemos no va a hacer como el PSOE, que solo dice que respeta a los jueces sino que deja claro su objetivo de "acabar con el golpismo judicial" con la fuerza de los votos y de la mayoría del Congreso.

TRUMP Y NETANYAHU TIENEN QUE ACABAR EN LA CÁRCEL

Por otro lado, Montero ha acusado al Gobierno y a la mayoría de la comunidad internacional de "complicidad" con el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel y ha alertado que el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu no ha respetado ni un solo día el alto el fuego en Gaza, que es necesario.

Luego, ha subrayado que la movilización social en apoyo a la causa palestina ha lográndola con "presión política" desnudar a Sánchez y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, obligándoles a tomar medidas ante Israel "que no querían hacer".

Sin embargo, ha reprendido que Sánchez salude el plan "colonial" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Netanyahu y que no habrá "paz ni justicia" hasta que "Palestina sea libre desde el río hasta el mar". "El genocidio no va a acabar hasta que derrotemos política y militarmente al Estado genocida de Israel", ha exclamado la dirigente de Podemos.

Mientras, Belarra espetado que la cumbre de Egipto no fue de "paz sino de impunidad" y que tanto Trump como Netanyahu deberían acabar "esposados" e ir a la cárcel por crímenes contra la humanidad.

Asimismo, ha remarcado que ante la situación en Gaza hay que mantener alta la movilización y la presión política, proclamando que la desobediencia civil en tiempos de injusticia es una "obligación ética y moral".

Durante el acto también ha tomado la palabra el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, para asegurar que es "crucial" que haya una izquierda "autónoma y no subordinada al PSOE" ni que sea "funcional al régimen", algo que la formación morada ha demostrado desde sus orígenes.

En el cierre de este foro ideológico de la formación en el Palacio de la Prensa los simpatizantes de la formación han coreado consignas de 'Sí se puede', muestras de apoyo al pueblo palestino y gritos de 'presidenta' a la exministra de Igualdad.