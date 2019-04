Podemos reivindica el vídeo de los 'papeles de Bárcenas' en la Plaza Mayor de Madrid y lanza la campaña 'Que no vuelvan'

Publicado 07/04/2019 13:35:41 CET

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha lanzado en sus redes sociales la campaña 'Que no vuelvan' tras la proyección este sábado por la noche sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid de un vídeo donde se veían imágenes de los denominados 'papeles de Bárcenas' con las anotaciones del extesorero del PP con los nombres 'M.Rajoy' y 'R.Rato'.

En el video también se puede ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrechando la mano del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a la que se le superpone la frase "pero tampoco te conformes".

Podemos ha lanzado este domingo en Twitter varias publicaciones con un video que termina con el eslogan 'Que no vuelvan', y en el que aparecen imágenes de Luis Bárcenas, Alfonso Rus, María Dolores de Cospedal, Francisco Granados, José María Aznar, Soraya Sáenz de Santamaría, Carlos Fabra, Ignacio González, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato o Pablo Casado.

El partido liderado por Pablo Iglesias ha pedido "#QueNoVuelvan las mentiras; los milagros para las élites y la estafa para la gente; los espionajes, ni como simulación ni en diferido; las 'donaciones' a cambio de 'algo'; los 'no lo sé, no me consta, lo desconozco'; los másteres regalados".

En este contexto, Pablo Iglesias, ha criticado al PP porque, a su juicio, "robaron y mercadearon con lo que es de todos".

"Utilizaron las instituciones para ocultar sus fechorías. Usaban su máquina de fango para tratar de frenar a Podemos. Todo ello mientras recortaban servicios públicos y derechos", ha publicado el líder de la formación en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, también ha utilizado el hashtag '#QueNoVuelvan' para criticar a los 'populares'. "Porque nos han saqueado. Porque nos han mentido. Porque han utilizado el dinero de la sanidad y la educación de nuestros hijos para intentar destruir a adversarios políticos. Porque han degradado las instituciones y la democracia. Porque no vamos a olvidar. #QueNoVuelvan", ha subrayado.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, publicó este sábado por la noche un vídeo en el que se veía la proyección de los 'papeles de Bárcenas' en la Plaza Mayor de Madrid. "La Plaza Mayor de Madrid gritando verdades", sentenció.

PP Y CIUDADANOS PIDEN EXPLICACIONES

El PP y Ciudadanos han pedido explicaciones a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por la proyección del vídeo en la Plaza Mayor.

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la alcaldesa de "querer hacer de Madrid lo que Colau de Barcelona: una ciudad donde se premia al que no cumple la ley, donde se ataca a la Policía Local, donde se abandonan los servicios y se utilizan los edificios públicos de manera electoralista".

El portavoz del PP en el Consistorio y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que Carmena "debe dar explicaciones con urgencia" y "sin esperar al lunes" de lo ocurrido anoche en la Plaza Mayor.

Por su parte, la candidata de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís ha declarado en un acto de su partido en Las Rozas: "Todo lo que sabemos es que la plaza Mayor es un entorno protegido, que hay una ordenanza de publicidad que establece unos límites que ayer parece que se sobrepasaron. Por tanto, queremos ver a quién podemos atribuirle esa responsabilidad".