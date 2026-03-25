Podemos reta a Sánchez a convocar un referéndum sobre la salida de la OTAN para hacer "realidad" su 'No a la guerra'

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque un referéndum a la ciudadanía sobre la salida de España de la OTAN si tiene "miedo" a tomar esa decisión por sí mismo.

Durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso, la también diputada 'morada' en el Grupo Mixto ha confrontado que no se puede abanderar el 'No a la guerra' y seguir en el "mismo equipo" que Estados Unidos (EEUU) e Israel, a las que ha definido como la mayor "amenaza" a nivel internacional.

Es más, Belarra ha sentenciado que EEUU es una "potencia del pasado", pues está "perdiendo su hegemonía" en el orden mundial, y que es necesario "soltarle la mano" para construir un nuevo futuro estrechando alianzas con China, América Latina y África.

"Es imposible cumplir con el 'No a la guerra' si seguimos siendo parte de la OTAN. Yo entiendo que usted puede tener miedo de tomar esa decisión por sí mismo o quizás no esté de acuerdo. Yo hoy solo le quiero pedir que sea un demócrata: dé la palabra a la gente, que España pueda tener un referéndum para decidir sobre la permanencia de España en la OTAN. Que la gente decida y que la gente elija su destino", ha demandado en su intervención.

La líder de Podemos ha concedido al presidente que ha acertado al proclamar el 'No a la guerra', que es acercarse a la posición más ética y decente ante el actual conflicto bélico en Irán. Pero dicho esto, le ha advertido que es el momento de actuar y de plasmar en realidad este lema, con medidas ambiciosas para proteger a la gente.

Y es que Belarra ha criticado que el plan anticrisis que aprobó la semana pasada no es un "escudo social" sino una "bajada masiva de impuestos", para cuestionarse que si esto lo hace un Gobierno del PSOE no quiere imaginarse lo que habría desplegado el PP.

SEPARAR LA PRÓRROGA DE ALQUILERES ES HACER "TRAMPAS"

Una vez que Podemos anunció su abstención al decreto de rebajas fiscales, la diputada ha alertado al presidente que el efecto de esta reducción de tributos durará menos "que un caramelo en la escuela del colegio", pues se van a consumir por la "especulación" de las grandes empresas.

También le ha afeado sus "trampas" al trocear las medidas de vivienda de dicho decreto para "perder aquello que no quieren aprobar", en alusión a la prórroga de contratos de alquiler.

En definitiva, ha reprochado a Sánchez que no haya metido ninguna medida de intervención del mercado y le ha exigido que vaya por la senda adecuada que es topar precios de los alimentos, combustibles, el alquiler y las hipotecas.