Podemos sigue "con preocupación" el accidente en Adamuz: "Todos nuestros pensamientos con los pasajeros"

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha informado que, desde la formación, siguen "con preocupación" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja ya 21 fallecidos.

"Siguiendo con preocupación el accidente ferroviario que se ha producido en la provincia de Córdoba. Todos nuestros pensamientos con los pasajeros y el agradecimiento más profundo a los servicios de emergencia", ha trasladado Belarra a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En la misma línea, se ha expresado la secretaria política y eurodiputada del partido, Irene Montero: "Seguimos con preocupación el accidente de tren en Córdoba. Ahora lo esencial es el apoyo para las personas afectadas y a las familiares de las personas fallecidas. Gracias a los servicios de emergencias por estar en primera línea".