Podemos y Sumar cargan contra Feijóo y le acusan de no condenar los cánticos "racistas" en el homenaje a Machado en Sol

1079685.1.260.149.20260420135722 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), y el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño (d), durante una rueda de prensa en conjunto de Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU, a 20 de abril de 2026, en Madrid (Españ - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos y los partidos de Sumar han denunciado los cánticos "racistas y xenófobos" contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el acto celebrado en la madrileña Puerta del Sol con la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Aparte, han arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que han criticado su "tibieza" por no condenar estas referencias a Rodríguez por "miedo" a Vox. Es más, la formación morada ha lanzado que Feijóo "va a estulticia y a estupidez al día" tras proclamar que él no está a favor de cánticos ni de "insultar a nadie".

En respectivas ruedas de prensa este lunes tanto los partidos de Sumar como Podemos han tachado de graves que se coreara durante un concierto del cantante Carlos Baute en la Puerta del Sol la expresión '¡Fuera la mona!', dado que tienen una clara connotación xenófoba.

Por parte del socio minoritario del Gobierno el dirigente de Más Madrid y edil en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha enfatizado que cualquier persona que conozca la sociedad venezolana es consciente de lo que comportan esos cánticos, que requieren una "condena absoluta".

"MIEDO" DE FEIJÓO POR NO SOLIVIANTAR A VOX

Luego, ha arremetido contra Feijóo al tachar de grave que recurra a un "nuevo trabalenguas" para evitar censurar estos comentarios racistas, lo que evidencia a su juicio su "tibieza" y "falta de principios" sobre cuestiones esenciales en el plano ético y de derechos humanos.

"Nos parece es que el PP tiene miedo de llamar racista a las cosas que son racistas, porque parece que así le come el terreno y le siguen comiendo por los pies sus socios con los que firma acuerdos, como Vox, y a los que parece que les tiene tanto miedo que no es capaz de marcar una diferencia", ha reprendido a los 'populares' el dirigente de Más Madrid.

Mientras, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado en otra comparecencia que es "inaceptable" e "intolerable" ese acto de "clasismo y racismo" durante el concierto de Baute aleados por "miles de racistas", todo ello "amparado" por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

FEIJÓO VA A "ESTULTICIA POR DÍA" Y ES EL "PEOR ORADOR" DEL PAÍS

"Es vergonzoso, es indigno, es lamentable, es deplorable, es execrable, es deleznable y es infame que el PP avale ese tipo de comportamientos racistas, clasistas y xenófobos", ha ahondado.

Para "colmo de los colmos", según ha relatado Fernández, ha aludido a que el "ínclito Feijóo" dice "sin ruborizarse, que él no está ni con los que insultan ni con los que son insultados", lo que a su juicio vuelve a evidenciar no solo que es "posiblemente el peor orador de este país", pese a que en ello hay "competencia", sino que "es una persona que va a estulticia y a estupidez al día".

"Feijoó no está ni con los que insultan, ni con los que son insultados, ni con los asesinos, ni con los que son asesinados, ni con los maltratadores, ni con las que son maltratadas. Es absolutamente deleznable", ha proseguido el dirigente de Podemos para agregar que la semana pasada "ya promovió bulos racistas" sobre la regularización de migrantes sin papeles.

Pero en fin, es una más de este hombre que intenta ser el líder de la oposición de forma infructuosa porque creo que todo el mundo sabe a estas alturas que el verdadero líder de la oposición en este país es el juez Peinado. Y esto es todo lo que queríamos abordar.

"FALTA DE RESPETO" DE MACHADO A SÁNCHEZ

A su vez, ha calificado como una falta de respeto que Corina Machado rechazara reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que tampoco le sorprende de una mujer "que pidió abiertamente" que EEUU interviniese "militarmente en su propio país" y que hizo el ridículo al entregarle el Premio Nobel de la Paz al presidente norteamericano, Donald Trump.

"Yo creo que María Corina Machado y el señor Feijóo son las dos caras son las caras de la frustración y de la rabia de las derechas antidemocráticas que sólo creen en la democracia cuando gobiernan. Cuando no gobiernan, son capaces de pedir intervenciones militares en su país y con el señor Feijóó, pues tres cuartas partes de lo mismo", ha espetado Fernández.

Mientras, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha destacado que la posición del Gobierno sobre Venezuela ha sido "extremadamente coherente" y son partidarios de que haya un "gran diálogo nacional para que fueran los venezolanos quienes soberanamente pudieran decidir libremente su futuro" y "sin injerencias" extranjeras.

"Siendo esta la posición del Gobierno de España, si alguna líder que decide en Venezuela no dialogar, creo que evidentemente no está aportando nada a la cuestión venezolana, sino más bien al contrario, es un momento en el cual se necesita diálogo, se necesita mediación y es donde nosotros siempre hemos estado", ha zanjado en rueda junto a Fernández Rubiño.