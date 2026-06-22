Podemos tacha de "ignominia" que Aldama se libre de entrar en la cárcel: "En España ser delincuente sale gratis"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "ignominia" y "estafa" que el empresario Víctor de Aldama, no entre en prisión al decidir el Tribunal Supremo que no se ejecute su condena de más de cuatro años de cárcel por su colaboración en el caso 'mascarillas'.

"En España ser un delincuente sale gratis, e incluso permite forrarte", ha lanzado a través de varios mensajes en la red social 'X' para expresar su disconformidad con la decisión del alto tribunal, al que condenan por los delitos de organización criminal y cohecho, pero le absuelven de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad que ha sido objeto de acusación.

Para Fernández Aldama "no entra en la cárcel y no tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de las mascarillas" pese a ser un "corrupto y un corruptor". El hecho de que no vaya a ingresar en prisión lo considera una "una ignominia", una "vergüenza", una "estafa" y una "indecencia"..

Es más, ha insistido en que es "deleznable" y una "tropelía" la situación en la que queda Aldama tras esta sentencia. Un "escándalo de tal magnitud" que le lleva a afirmar que tiene "menos confianza en la justicia que en que Feijóo aprenda a hablar inglés".