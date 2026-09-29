Podemos tacha de "tomadura de pelo" las medidas de vivienda del Gobierno y rechaza trocearlas en varios decretos

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "tomadura de pelo" el decreto de vivienda que prepara el Gobierno, se ha mostrado en contra de trocear medidas en varios textos y ha subrayado que si el Ejecutivo al final aprueba un "parche" está dispuesto a pedir que se retire.

En rueda de prensa en el Congreso, ha tachado que "lamentable" la respuesta del Gobierno a las movilizaciones "históricas" por el derecho a la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, la anciana que fue desahuciada la semana pasada en Madrid de la casa en la que residió durante décadas.

Belarra ha apostillado que no hay en el texto que prepara el Gobierno "ni una sola medida estructural" y ha cargado contra la introducción de rebajas fiscales a los caseros. A su juicio, es "inaceptable" que no haya expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre ni se ponga fin a los pisos turísticos, o que ni siquiera esté clarificado la aplicación de alquiler indefinido.

EL "TRÁGALA" TIENE QUE SER PARA JUNTS Y PNV

Cuestionada sobre si su voto será negativo o se moverá a la abstención cuando el decreto se someta a consideración del Congreso, la diputada morada no ha desvelado el sentido de su posición y ha apostillado que van a darle tiempo a la movilización social y que si al final hay un decreto "parche" pedirá que se retire para traer uno mejor.

Y es que ha insistido en que las medidas que se recogían en el borrador "está muy lejos de lo que pide" la gente que acampa en la Puerta del Sol, animando a proseguir con la protesta para que haya medidas estructurales en vivienda.

"Hay que escuchar a la gente y seguir el camino que marca la gente", ha reafirmado para añadir que rechaza la "jugada" de trocear las medidas en varios decretos al ser la forma que tiene el PSOE "de dejar caer" en el Congreso las más ambiciosas.

En contraposición, ha exigido que "esta vez" el "trágala" tiene que ser para Junts y PNV y espera que el PSOE lo entienda para poder rearmar a la izquierda.