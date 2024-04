Podemos tilda de maniobra "pregolpista" la posición del PP en el Senado contra la amnistía y pide al Gobierno firmeza

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha reclamado que el Congreso y al Gobierno firmeza ante las maniobras "antidemocráticas" y "pregolpistas" del PP en el Senado, a raíz del conflicto institucional por la tramitación de la Ley de Amnistía.

Por ejemplo, ha demandado en rueda de prensa en la Cámara Baja que el Ejecutivo termine de una vez con el "secuestro" que ejerce el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con cambios legislativos para rebajar las mayorías parlamentarias para elegir nuevos vocales del organismo.

El también diputado del Grupo Mixto ha señalado que eran cnscientes de que el PP iba a emplear su mayoría absoluta en la Cámara Alta para "dificultar la agenda legislativa" del Congreso, pero nunca imaginaron que fueran capaces de provocar un "choque institucional" para tratar de anular normativas aprobadas en la sede de la soberanía popular.

Todo ello después de que el Senado enviara un requerimiento al Congreso para retirar la Ley de Amnistía, a lo que la Cámara Baja responderá de forma negativa en virtud del informe de los letrados del Congreso.

Al respecto, Sánchez Serna ha reprendido a los populares dado que debe ser el Tribunal Constitucional, previo recurso, el que se pronuncie sobre la validez o no de la amnistía.

"Lo que seguro es un ataque a la Constitución es que el PP intente patrimonializar instituciones como el Senado y que pretenda secuestrarlo con fines partidistas, como ya ha hecho en los últimos cinco años con el CGPJ", ha espetado el diputado morado.

Así, ha clamado contra el intento de la derecha de articular un bloque democrático desde el año 2018 para que en el plano político y en otros resortes del Estado atacar a los gobiernos progresistas

"Desde el Congreso tenemos que parar esas intentonas antidemocráticas, precolpistas diría, pero como ya dijimos en su día, si el Gobierno no se pone firme y si no empieza a poner a orden acabando, por ejemplo con ese secuestro del Poder Judicial, pues mucho nos tememos que estas maniobras contra la mayoría democrática de este Congreso no se van a quedar aquí", ha zanjado.