Podemos trata de zanjar tensiones en Andalucía y dice que trabajará para desalojar al PP de la Junta

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Podemos ha vuelto a experimentar un nuevo varapalo electoral al convertirse en fu - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tratado de zanjar tensión por el acuerdo de coalición con IU y Sumar en Andalucía, al subrayar que su formación fue generosa para ese acuerdo y limitándose a decir que trabajarán para desalojar al PP del Gobierno autonómico.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa después de que el partido rubricara un pacto para revalidar la confluencia Por Andalucía, pero afeando que no se reflejaba el peso político de Podemos en esta comunidad.

Mientras, la semana pasada el exlíder de la formación Pablo Iglesias analizó críticamente dicho acuerdo al manifestar que había gente desilusionada en las bases del partido y preguntó si IU estaba dispuesto a compartir escaño con Podemos en caso de esta formación quedara fuera del parlamento autonómico el 17M.

Al respecto, el también secretario de Organización de Podemos ha apuntado en rueda de prensa este lunes en la sede del partido que su formación ha sido "enormemente generosa" y colaborará para intentar que el PP salga del Ejecutivo autonómico, sin detallar el grado de campaña que hará y qué dirigentes participarán en ella.

Fernández ha declarado que es trabajarán con "ahínco" para revertir los "lacerantes recortes" del PP a los servicios públicos andaluces y que es incuestionable que con el PSOE no basta para llevar políticas transformadoras a la Junta.

