Podemos ve "inaceptable" que no pase nada tras la condena a Ábalos y exige "dignidad" a Sánchez en vez de resistir

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la condena al exministro José Luis Ábalos en el caso 'mascarillas' es "absolutamente definitiva" y deja "muy mal" al Gobierno y al presidente con una situación "insostenible", dado que es "intolerable" que actúen en vez de dar un ejemplo de "dignidad y ética".

Es más, ha reclamado al presidente que asuma responsabilidades dado que "en política no solo hace falta capacidad de resistencia", algo que ha probado sobradamente Sánchez, pero que también "hace falta dignidad y ética", sin explicitar si con ello se refería a su dimisión. De hecho, ha apuntado que el presidente y el PSOE están en campaña electoral y que han demostrado que "no sirven" para la ciudadanía progresista.

"Así no podemos seguir y esta situación es insostenible. Este Gobierno no sirve... Si es que ha tenido más de dos años para explicar por qué cesó al señor Ábalos en julio del año 2021, sin ningún motivo aparente, sin ninguna explicación pública, y no lo ha hecho", ha afirmado este martes en rueda de prensa en el Congreso en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a más de 24 años de prisión al también exsecretario de Organización del PSOE.

Al respecto, ha remarcado que es evidente que "nadie le habría abierto ninguna puerta a esta gente y que no hubieran podido hacer lo que hicieron si no fuera porque el señor Ábalos era secretario de Organización del PSOE y era parte del Gobierno en su conjunto". Incluso ha exclamado que cesó al exministro de forma fulminante con preguntas que sobrevuelan todavía, deslizando que el PSOE algo sabía y se le cesó "para taparlo"

Cuestionada sobre si sus palabras evocaban la dimisión del presidente o un adelanto electoral, la líder de la formación morada ha concluido que el presidente, de facto, ya ha apuntado que se está "de facto" en "campaña electoral y elecciones", dado que el PSOE sabe que va a comicios en un "plazo muy corto" con esa jugada "cutre" de presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el "tiempo de descuento", conscientes a su juicio que no los va a aprobar.

Belarra ha subrayado que "todo el mundo se imagina que estaría diciendo el Pedro Sánchez del año 2018 si hubieran condenado al 'exnúmero dos' de Mariano Rajoy a 24 años de cárcel por corrupción", para afear a socios parlamentarios progresistas del Ejecutivo haberle dado "carta blanca" a Sánchez y al PSOE durante la legislatura.

ES "INACEPTABLE QUE NO PASE NADA"

En este sentido, ha espetado que se equivocan cuando le piden medidas de regeneración a Sánchez y que ella no lo hace porque el Ejecutivo está agotado y la solución es que el PSOE haga "autocrítica" y una izquierda "limpia".

"Lo que no puede ocurrir en una democracia es que el exnúmero dos del presidente del Gobierno sea condenado a 24 años de cárcel por corrupción y no pase absolutamente nada. Es que es inaceptable que el exnúmero dos del presidente del Gobierno le caiga una condena de corrupción y aquí lo normalicemos como si no hubiera pasado nada. Es gravísimo", ha denunciado la líder de Podemos para ahondar en que "no se puede tolerar una situación de este calibre".

Fuentes moradas han reiterado que la legislatura y el Gobierno ya no sirven, por lo que creen que el presidente lo tiene muy complicado para continuar o no debería seguir.