Podemos ve a Vox como el "tonto útil" del PP y no se cree sus tensiones: Su afán es gobernar juntos

Sánchez Serna cree que la realidad demuestra que ambas formaciones están "más cerca que nunca" y pone a Murcia como ejemplo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Mesa del Congreso y responsable del área de Educación de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha definido a Vox como el "tonto útil" del PP, al librarle sus "batallas culturales", y ha opinado que poca gente se "toma en serio" la ruptura de sus relaciones dado que su afán es gobernar juntos, como "de facto" hacen por ejemplo en Murcia.

En una entrevista con Europa Press, Serna ha desgranado que esa "pantomima" de cese de relaciones entre ambos partidos, que pregonó la formación que lidera Santiago Abascal, ni siquiera se la creen en Vox, que "un día dice una cosa y al otro se desdicen".

De hecho, el también coordinador autonómico de Podemos en Murcia ha apuntado que la "realidad" es que PP y Vox están "mas cerca que nunca", pues a su criterio "gobiernan en muchos sitios de facto" y además tiene cada vez más la sensación de que los populares asumen la "agenda ultra" de Vox.

Lo aprecia precisamente en Murcia, donde el PP se ha convertido en el "primer abanderado del pin parental", una iniciativa que trata de impedir que en los institutos se hable de diversidad sexual.

"Vox está haciendo un poco de tonto útil del PP, da las batallas culturales, plantea temas que pueden parecer muy locos y lo que hace el PP es asumirlos, suavizarlos un poco, pero intentan avanzar así en la agenda reaccionaria", ha proclamado Sánchez Serna.

Y es que para el dirigente de la formación morada PP y Vox tienen un "pacto no escrito", dado que quieren "gobernar juntos" con una agenda "muy conservadora", que no está en consonancia y "no conecta" con las preocupaciones actuales de la mayoría social.

"QUIEN SE QUEDE EMBELESADO EN LAS ENCUESTAS SE EQUIVOCA"

Respecto a los sondeos que arrojan un aumento de intención de voto del PP, Sánchez Serna ha señalado que su formación no está mirando a las encuestas sino al "pueblo y a la gente", que ha sufrido mucho con la crisis.

Por tanto, el Gobierno tiene que seguir tomando medidas para solventar muchos problemas reales del país. Para ello, es importante cumplir con el acuerdo de gobierno, que es lo que frena el avance de una derecha "muy envalentonada".

De hecho, ha pronosticado que quien se quede estos dos años que resta de legislatura "mirando embelesados las encuestas, se va a equivocar" porque faltando dos años donde el impulso de la agenda social será "muy fuerte", junto a la recuperación y transformación del país.

"Estamos convencidos de que las transformaciones que vienen van a ser muy fuertes y nosotros vamos a solucionar los problemas de la gente, no mirando si las encuestas dan un punto más o menos. Faltan dos años para que haya elecciones y donde se juegan las posibilidades del gobierno progresista es en que seamos capaces de cumplir con el acuerdo de gobierno", ha desgranado para especificar que los sondeos son "fotografía" de un momento.

CS ESTÁ MÁS CERCA DE LA ULTRADERECHA

Preguntado sobre si Ciudadanos puede jugar un papel en la geometría variable, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso ha apuntado que la formación naranja ya avanzó que no cerraba su apoyo al PP si presentaba una moción de censura contra el presidente, Pedro Sánchez.

En consecuencia y tras recalcar que no se puede estar "en la política ficción", Sánchez Serna no ve "ni siquiera imaginable que alguien que dice que va a votar a favor de una moción de censura, propuesta por la ultraderecha, vaya a votar los presupuestos". Lo "lógico, por tanto, es que las próximas cuentas públicas salgan adelante con la mayoría "progresista y plurinacional", como ya ocurrió con los PGE vigentes.