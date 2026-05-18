La Policía detiene a 34 personas en 15 provincias por usar documentación falsa colombiana para entrar en Europa

1087977.1.260.149.20260518120415 Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado una operación en 15 provincias españolas que ha dejado 34 personas detenidas por el uso de documentación colombiana fraudulenta para entrar en Europa a través de aeropuertos de España, Francia o Portugal, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 5.000 y los 10.000 euros.

Los migrantes, a través de varias redes criminales asentadas en Colombia, adquirían cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos con los que ingresaban en territorio Schengen sin necesidad de solicitar visado. Obtenida la documentación, se desplazaban a Perú o Brasil para, desde allí, embarcar en avión hasta España, Francia o Portugal.

Según ha informado la Policía Nacional, estos migrantes pagaban entre 5.000 y 10.000 euros por un pack completo que incluía documentación, alojamiento y desplazamiento. En la mayoría de los casos, España constituía el destino final debido a factores culturales, lingüísticos y familiares.

La investigación se inició en el mes febrero de 2025, tras detectarse un patrón común en diversos ciudadanos dominicanos que habían logrado entrar en España utilizando documentación colombiana aparentemente válida.

En algunos casos, los migrantes eran inscritos como ciudadanos colombianos utilizando datos de filiación pertenecientes a terceros que nunca habían tramitado su documento de identidad. En otros, se realizaban inscripciones con la participación de testigos falsos que corroboraban una supuesta falta de registro en el momento del nacimiento por razones diversas.

La operación ha contado con la colaboración internacional a través de los canales de cooperación policial bilateral, especialmente mediante el Oficial de Enlace de la Policía Nacional en el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado en Colombia.

La Policía Nacional ha destacado, además, el papel del Punto Atenas de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, ya que actúa como "call center" para las consultas rápidas por parte de cualquier agente que, en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.