La Policía Nacional detiene en Melilla a un hombre que captaba mujeres jóvenes para el yihadismo

Archivo - Agente de la Policía Nacional en Melilla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en la Ciudad Autónoma de Melilla a un hombre por su presunta participación en delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y autoadoctrinamiento terrorista, así como por persuasión sobre terceros.

El arrestado utilizaba técnicas de manipulación sobre mujeres jóvenes con el objetivo de que se unieran a la causa yihadista. Para ello, recurría principalmente a las redes sociales, donde trataba de localizar a personas vulnerables susceptibles de ser captadas, ha explicado la Policía Nacional.

Además, el detenido mantenía encuentros presenciales con jóvenes en las cuales, mediante mecanismos de control y manipulación, les transmitía interpretaciones religiosas alineadas con organizaciones terroristas y les animaba a contactar con otras mujeres para extender el proceso de adoctrinamiento.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información, con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Melilla y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detuvo al acusado y en la mañana de ayer ha pasado a disposición judicial.

Durante el registro domiciliario practicado tras la detención, los agentes intervinieron dispositivos informáticos y diversa documentación que actualmente está siendo analizada por los especialistas de Policía Nacional.

La investigación ha estado dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Cinco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.