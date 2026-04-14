Policías critican la regularización de migrantes por el "posible colapso y falta de verificación real de antecedentes"

Archivo - Interior de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Policía Nacional han reiterado este martes sus críticas a la regularización extraordinaria de migrantes al alertar de un posible "colapso" en las unidades de Extranjería y Fronteras, así como de lo que denominan "efecto llamada". En este sentido, también han alertado de un riesgo para la seguridad si no se garantiza una "verificación real de antecedentes penales".

Jupol ha censurado la medida impulsada por el Gobierno ya que, según apunta en un comunicado, "se ha adoptado de espaldas a los profesionales de la seguridad y sin planificación operativa".

"Nos encontramos ante una medida de enorme trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político", ha señalado.

"La regularización masiva anunciada supondrá un incremento exponencial de trámites administrativos, verificaciones documentales, comprobaciones de antecedentes y gestión de expedientes, todo ello sin que el Gobierno haya anunciado refuerzo alguno de efectivos", ha avisado.

RELAJACIÓN DE CONTROLES

El SUP ha cuestionado la falta de refuerzos policiales en un modelo en el que "se acelera la tramitación, pero se relaja el control", a pesar de que "distintas advertencias institucionales ya han señalado el riesgo de una relajación en el control de antecedentes, lo que podría debilitar el filtro de seguridad".

Desde el SUP han alertado de que, "sin verificación real de antecedentes", especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo.

"Sin control efectivo de antecedentes, sin coordinación europea y sin refuerzo de medios, se corre el riesgo de debilitar el sistema y trasladar la presión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al mantenimiento del orden público", han indicado.

En este sentido, el SUP ha subrayado el riesgo de que España actúe de forma aislada dentro de Europa. "Existen situaciones en las que personas con órdenes de devolución en vigor en otros países europeos pueden desplazarse dentro del espacio Schengen y solicitar protección en nuestro país, quedando en situación regular mientras se tramita su expediente".

El CEP es otro de los sindicatos de la Policía que ha expresado su profunda preocupación ante el real decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros. "La norma está hecha para colar todo, porque no se pueden comprobar los antecedentes penales en origen de forma efectiva", ha sostenido.

El sindicato CEP cuestiona que se pueda regularizar más de un millón de personas extranjeras, teniendo en cuenta las posibles reagrupaciones familiares. "Es una brecha en la seguridad pública", ha terciado.