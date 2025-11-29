Policías sobre difundir la nacionalidad de detenidos: "Transparencia sí, pero sin alimentar discursos de confrontación"

Archivo - Agentes en un dispositivo conjunto de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han valorado positivamente, pero con matices, la decisión del Gobierno Vasco de informar sobre la nacionalidad de los detenidos por la Ertzaintza, ya que supone "un paso valiente" para una mayor transparencia que debería ser imitado por el resto de cuerpos policiales, aunque también avisan de que hay que evitar "lecturas simplificadas porque puede alimentar discursos de confrontación" de tintes xenófobos.

"La nacionalidad puede ser un dato útil en términos estadísticos o de análisis criminológico, pero no debe convertirse en el elemento central de la información, porque lo importante es siempre el delito, su gravedad y su impacto en la seguridad ciudadana", han sostenido desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en declaraciones a Europa Press.

Para AUGC, la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, "desviar el foco hacia el origen de la persona detenida solo genera lecturas simplificadas que no aportan soluciones reales".

EVITAR INTERPRETACIONES INTERESADAS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha recelado públicamente de la medida. "No voy a criticar la postura, pero desde la evidencia científica y lo que me dicen mis asesores no entiendo que la nacionalidad, el DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito", ha dicho.

"La criminalidad no depende en gran medida de factores como la nacionalidad, el origen o la procedencia, sino de parámetros como la vulnerabilidad", añadió Marlaska en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, subrayando que es importante velar por la "dignidad de las personas y no estigmatizar a ninguna persona por su origen".

Desde AUGC comparten que el foco no debe centrarse en exclusiva en la procedencia del detenido y sí en "problemas estructurales" que afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre los que citan la falta de medios, el aumento de la violencia contra los agentes, la necesidad de reconocer la profesión de riesgo y la urgencia de reforzar plantillas y recursos.

"Ofrecer únicamente el dato de nacionalidad sin acompañarlo de porcentajes globales, reincidencia o tipología delictiva distorsiona la realidad y puede emplearse para alimentar discursos de confrontación. La información debe ser completa, no piezas sueltas que se presten a interpretaciones interesadas", apostilla AUGC.

UN PASO VALIENTE PARA DEBATIR SOBRE HECHOS

Desde la Policía Nacional, el sindicato Jupol ha valorado positivamente la decisión de la Ertzaintza de publicar por primera vez un informe estadístico que incluye el origen geográfico de los autores de delitos cometidos en Euskadi.

"Supone un avance en transparencia institucional y en la rendición de cuentas ante la ciudadanía, siempre que se gestione con rigor, contexto y respeto a los derechos fundamentales", ha argumentado.

Jupol ha sostenido que "informar con datos objetivos sobre la realidad de la delincuencia es un paso valiente que contribuye a un debate público más maduro y basado en hechos, y no en percepciones o rumores".

En este sentido, la iniciativa de la Ertzaintza para Jupol lo que hacer es marcar el paso como "un ejemplo de madurez institucional". "Abre un debate necesario sobre la forma en que las fuerzas de seguridad deben comunicar sus estadísticas", ha sostenido Jupol, que "anima a que este modelo se amplíe al conjunto de cuerpos policiales de España, siempre bajo principios de rigor, proporcionalidad y respeto".