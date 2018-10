Las portadas de los periódicos de hoy, domingo 18 de febrero de 2018

Actualizado 18/02/2018 8:28:13 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El destrozo de las instituciones"; "El PSOE se divide sobre la educación en castellano"; "¿Cuál es la mayor estafa del mundo? La educación"; "Las dos Españas del trabajo"; "América, nada"; "Javier Fernández conquista el bronce Olímpico"; "Chapapote en las redes sociales".

EL MUNDO: "Sánchez lamina a los barones e impone un PSOE a su medida"; "Armengol destierra el castellano de la vida pública en Baleares"; "Las semillas del mal de Tomassa..."; "Más control de la yihad en la cárcel"; "El Gobierno más desconocido de la democracia".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno aumentará las horas de clase en castellano"; "Super Javi es de bronce"; "Cs ofrece estabilidad, pero Rajoy no cumple su palabra"; "En Barcelona falta colaboración"; "Quebec resurge tras 40 años de declive"; "La moda esta primavera es un circo"; "Victoria del Barça (0-2) al contraataque".

ABC: "Los yihadistas planearon utilizar cinturones explosivos y granadas en la Sagrada Familia"; "Sánchez se blinda ante los barones y refuerza su poder interno en el PSOE"; "Renfe invertirá 1.500 millones para sustituir sus viejos trenes diésel por híbridos y de gas"; "Javier Fernández por fin tiene su medalla olímpica"; "El caso Oxfam pone en duda la eficacia de los protocolos de las ONG".

EL PERIÓDICO: "Anna Gabriel se refugia en Suiza"; "Un abogado con clientes de ETA"; "#MeToo, un jaque global al machismo"; "La inacción política frustra el clamor por los refugiados"; "El Barça sufre para llevarse los tres puntos de Eibar (0-2)".

EL CORREO: "Los vascos retiran más dinero de los planes de pensiones del que aportan"; "Un autobús para ir más tranquilas"; "Bilbao tendrá limitada la circulación a 30 por hora antes del verano"; "El pueblo de Ondarroa arropa"; "Las ONG vascas, en el punto de mira tras el escándalo de Haití"; "El nuevo libro de estilo de la izquierda abertzale"; "Alerta en San Mamés por los ultras rusos".

LA RAZÓN: "Sonia y los 4.500 desencantados de Oxfam"; "Desmontado el tópico: España no es de izquierdas"; "Rajoy no hará política con el 155 y mantendrá una aplicación de mínimos hasta que haya Govern"; "El PSOE se divide por la política lingüística y se arma ante el efecto Ciudadanos"; "Julia, la mujer con Síndrome de Down a la que querían ocultar tras una cortina"; "Javier Fernández, un bronce de leyenda sobre hielo".