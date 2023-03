Las portadas de los periódicos del lunes 13 de marzo

EP - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La moción de censura de Vox se debatirá en el Congreso del 21 al 23"; "Bruselas ve margen para que las empresas suban salario"; "Los municipios que más apoyan a la enseñanza"; "Las fábricas de armas, a toda máquina".

EL MUNDO: "El PP da libertad a sus barones para que sumen con Vox si no hay alternativa"; "Ramón Tamames: "No he votado nunca a Vox, de cara al futuro ya veremos""; "ERC pincha en Barcelona y deja la alcaldía en un duelo de Trias y Collboni"; "Marc Márquez: "Me obsesioné, pensé en retirarme: ¿todo este riesgo merece la pena?""; "Demontando a Irene: "Ella sólo entiende la política desde le guerra".

LA VANGUARDIA: "El PSC propone eliminar las pensiones vitalicias de la presidencia del Parlament"; "La nueva tecnología de reconocimiento facial se enfrenta a un limbo legal"; "¿Hay que rebajar la edad penal de los menores?"; "El País Vasco sigue siendo el más rico por habitante pese al empuje de Madrid".

ABC: "Todas las empresas del Ibex 35 alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio. Las compañías identifican en sus memorias como peligros en España la litigiosidad, la inestabilidad jurídica y el aumento de la presión fiscal"; "Francisco, una década ajustada a la hoja de ruta. Los cardenales españoles que participaron en su elección como Papa, hace hoy diez años, creen que cumple con el perfil que se marcó en el cónclave".

EL PERIÓDICO: "PSOE y PP se disputarán 20 escaños cara a cara"; "El PDECat reclama a Junts más de medio millón para apoyar a Trias"; "Los mosquitos martirizan a una manzan del Clot desde hace cuatro años"; "La BBC, en el punto de mira tras expulsar a Lineker por criticar a Sunak"; "Bruselas lanza un plan para que la UE porduzca más materias primas".

EL CORREO: "Adif proyecta en Basauri una estación del TAV completa pese a ser provisional"; "Se duplican los vascos arruinados que se acogen a la Segunda Oportunidad"; "Los tres primeros años de reducción de jornada o excedencia cotizarán al 100%"; "Un nuevo naufragio en el Mediterráneo deja al menos 30 migrantes desaparecidos".

LA RAZÓN: "Feijóo da otro "golpe" en el PP en favor del ala moderada"; "Multitudinaria marcha por la vida en Madrid"; "El PSOE necesitará a Podemos para mantener el poder mientras el PP sube 7 escaños"; "Los socialistas cederían la hegemonía de la izquierda en favor de Geroa Bai"; ""Mon" se quedó con 100.000 euros por unos trabajos que no realizó"; "Cardenal Aquilino Bocos, misionero claretiano; "La mejor encíclica de este Papa es su estilo de vida"".